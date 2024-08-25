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Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

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Pariteden al haberi!

25 Ağustos 2024 02:00 | Güncelleme :25 Ağustos 2024 01:11
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Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %1,57 değer kaybederek 9.668 puandan kapandı. Endeks, 5 Ağustos’taki küresel şokun ardından 10.200-9.700 bandında seyrediyordu. Böylece kritik 9.700 desteği aşağı kırıldı. Öte yandan döviz bazında önemli destek olan 200 günlük ortalama da (294,75 dolar) geçen hafta kırıldı ve cuma işlemleri 284,50 dolardan tamamlandı. Borsada teknik görünümün düzelmesi için her iki seviyenin de üzerine dönmek önemli.

 

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Temel anlamda cari açıkta daralma, rezervlerde toparlanma, KKM’den çıkış, bütçe dengesinin iyileştirilmesi, enflasyonda zirveden dönüş gibi ilerlemeler yaşanıyor. Uygulanan reçetenin talep, sanayi üretimi, işsizlik üzerinde bazı yan etkileri gözlemleniyor. Borsa tarafında da bunlara bağlı olarak beklentilerin düşmesinin yansımaları takip ediliyor.

 

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Aslında dünyada da manzara benzer. ABD'de işsizlik yüzde 3,5’ten yüzde 4,3'e, İngiltere'de yüzde 3,8’den yüzde 4,2'ye, Almanya'da yüzde 2,9’dan yüzde 3,4'e, Avustralya'da yüzde 3,5’ten yüzde 4,2'ye yükseldi. Şimdi oralarda faiz indirimleri başlıyor. Biz de biraz sabır gösterdikten sonra benzer yola girebileceğiz. Öncelik sırası, TCMB’nin vurguladığı gibi aylık TÜFE’de yaşanacak gerilemelerde…

 

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EUR/USD paritesi iki ayda 1,07’den 1,12’ye kadar yükseldi. 1 yılın zirvesi görüldü. 2025 sonuna kadar ABD’de 2,25 ve Avrupa’da 1,25 puan faiz indirimi öngörülüyor. Paritede 1,15 beklentileri mevcut. Her 0,1 puanlık yukarı hareketin, Türkiye’nin ihracatına 100 milyon dolar civarında pozitif etki yaptığı ölçülüyor. Çünkü ihracatçı dolarla alıp, avro ile satıyor. Ve ihracat pazarlarında Avro Bölgesi’nin payı %55 civarında… Temeli ve finansalları sağlam, ihracatçı sektörler bu senaryoda avantaj yakalayabilir.

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

ALTIN (Gram) ..........................10.103 TL
MEVDUAT (TL) .......................10.093 TL
DOLAR.................................... 10.086 TL
BORSA (BIST100) ................... 9.843 TL

 

Not: 16.08.2024 / 23.08.2024

Yükselenler (BIST500)

HİSSE .................. SON .................. DEĞİŞİM

 

RUBNS ..............40,40 .............%44,08
EGGUB ...............70,70 ..............%28,20
RTALB................. 18,41 .............. %22,49
NTHOL ...............39,30 ...............%21,90
DAPGM ...............5,60 ..............%20,95

Düsenler (BIST500)

HİSSE .................. SON .................. DEĞİŞİM
USAK .................. 15,35 ............. %-19,46
ENSRI.................19,00 ............. %-18,66
FLAP .................... 8,72 ............. %-16,56
YIGIT ...................51,20 ............. %-14,38
BOBET ...............20,64 ............. %-14,29

Ne Oldu?

TCMB, politika faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.
FED Başkanı Powell, eylülde faiz indirimini teyit etti.

Ne Olacak?

26 Ağustos Pazartesi
Türkiye/Reel Kesim Güveni (Agustos)
Türkiye/Kapasite Kullanımı (Agustos)

 

28 Ağustos Çarsamba
Türkiye/Dıs Ticaret Verileri (Temmuz)

 

30 Ağustos Cuma
ABD/Çekirdek PCE Endeksi (Temmuz)

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Ömer Faruk Bingöl >
Pariteden al haberi!
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