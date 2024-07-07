Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %1,91 prim yaptı. Pazartesi-salı işlemlerinde 10.250 desteği test edildi. Sonrasında haftalık kapanış 10.851’den gerçekleşti. Böylece dip seviyeye göre %5,85 yükseliş kaydedildi. Hisse senedi kazançlarına vergi haberi ile gerileyen endeks, haziran TÜFE verisinin aylıkta %1,64 gelmesiyle moral buldu.

Mart, nisan ve mayısta %3’ün üzerinde gelen aylık TÜFE’nin ciddi gerilemesi, faiz indirimi beklentilerini öne çekti. Böylece faize hassas Bankacılık, GYO, Çimento, Sınai gibi sektör hisselerinde hareketlilik gözlemlendi. Endekste kısa vadede 10.850-10.650 aralığının korunması hâlinde 11.088 zirvesine doğru hareketlilik isteği artabilir.

Enflasyon ve beraberinde faizde düşüş sürecinin başlayacak olması, orta-uzun vadeli beklentiler için piyasada ‘yeni hikâye’nin tohumlarını atmaya başladı. Şirket bilançolarında faiz yükünün hafiflemeye başlayacak olması ve hisselerde daha iyi performans beklentisi, bu hikâyenin ana unsurları…

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Gelelim enflasyon unsuruna… Yılın ikinci yarısı çeşitli zamlarla başladı. Bunların etkileri olabilir. Sonraki aylarda %1,64 gibi rakamlar olur mu, buna bakılacak. Temmuz-Aralık döneminde, aylık ortalama %2,25 gibi bir TÜFE bile gelse, 6 aylık enflasyon %14,30 oluyor. Ve faiz tarafı… Bugün 6 aylık TL getirisi %24-25… Bugünden bakıldığında reel TL getirisi ‘var’ gözüküyor.

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Geçen hafta dikkat çeken 3 gelişme; birçok yabancı yatırım kuruluşundan TL lehine raporlar ve tavsiyeler devam etti. Fitch’in Türkiye Analisti, TL'nin kademeli değer kaybının dezenflasyon yolunda engel olmadığını söyledi. TCMB Başkanı da, TÜFE’de 1 aylık sonuca bakarak hareket etmeyeceklerini ve sıkı politikanın korunacağını vurguladı. Neticede görülmesi gereken şey şu; TÜFE ve faizde düşüşün başlayacak olması, bizi bir anda her ikisinde de tek hanelere getirmeyecek. Önce psikolojinin ve gelecek beklentilerinin düzelmesi anlamında önemli olacak.

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GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

Gram altındaki hareketlilik ‘güvercin FED’ beklentileri ve ‘ons’taki yükselişten kaynaklanıyor. Haftaya ABD TÜFE verileri açıklanacak, altın için önemli. 4 aydır %4,20 üzerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil getirileri, bu seviyenin aşağısına gerilerse, altında yükseliş belirginleşebilir. Bunun için TÜFE’de düşüş, önemli işaretler verebilir.

ALTIN (Gram) .........................10.265 TL

BORSA (BIST100) ....................10.191 TL

MEVDUAT (TL) .......................10.095 TL

DOLAR....................................10.009 TL

Not: 28.06.2024 / 05.07.2024

YÜKSELENLER (BIST500)

HISSE SON DEGISIM

KATMR ................ 2,78 ..............%28,70

MERIT ..............297,00 ...............%21,62

DOBUR ............245,70 ..............%20,50

ARENA ...............46,12 .............. %16,88

DENGE .................5,00 ...............%16,55

DÜSENLER (BIST500)

HISSE SON DEGISIM

NE OLDU?

BAYRK ................30,12 .............%-30,54SAFKR ..............46,80 ...............%-16,13AKENR .............. 13,40 ...............%-15,51YIGIT ..................29,44 ..............%-15,26VRGYO ............... 18,18 ...............%-15,21

Haziranda TÜFE; aylık yüzde 1,64 ve

yıllık yüzde 71,60 oldu.

ABD’de issizlik haziranda; yüzde

4’ten yüzde 4,1’e yükseldi.

NE OLACAK?

10 Temmuz Çarsamba

Türkiye/Issizlik Oranı (Mayıs)

Türkiye/Sanayi Üretimi (Mayıs)

11 Temmuz Persembe

ABD/Enflasyon (Haziran)

12 Temmuz Cuma

Türkiye/Cari Denge (Mayıs)



