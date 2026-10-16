Beşiktaş’ın B planı işledi!

Hoffenheim, kâğıt üzerinde deplasmandı! Beşiktaş için Dolmabahçe’den farkı yoktu tribünlerin...

Kilit üç oyuncu, üç mevki! Cerny, Salih, Vhalovic’in olmadığı bir takımı da test etmek için bir fırsattı.

İlk 45 dakika kaleyi bulan şut olmadı.

Neticelenmeyen ataklar, rakibi nişanlayan şutlar vardı!

İki takım da gol atacak bir kurgu veya organizasyondan çok uzaktı.

Oh emeğinin karşılığını aldı!

Beşiktaş çok koştu, mücadele etti, buraya kadar tamam! Ancak kalabalık Hoffenheim savunmasının arasında toplar yerini bulmuyordu.

Hareket alanı kalmıyordu.

Oh, çok çalıştı, emeğinin karşılığını aldı! Ozan Kabak ne kadar çabuk olursa olsun... Oh geceye damgasını vuran adam oldu.

İlhan sağ kanadı biraz yabancılamıştı.

Trossard biraz soğukkanlı olsaydı! Panik ve aceleciliği çok pozisyona mal oldu.

İtaliano’nun sabrı ve neticesi!

Beşiktaş ilk 60 dakika istediklerini yapamadı. Tek artısı şuydu: koşan ve mücadele eden bir takım vardı.

Son 30 dakikada Hoffenheim çözüldü. Onca eksiğe bir de Orkun eklenmişti!

İtaliano, oyuncularına şunu aşılamıştı!

“Siz yeter ki mücadeleden kaçmayın!”

Dün bunu yapan başta Oh ve Olaitan’dı. En iyi örnek onlar oldu!

Maçın adamı: Oh

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