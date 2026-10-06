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A Ligi ve takvim bize büyük geldi!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal omerfaruk.unal@tg.com.tr
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Zaten federasyon, Montella, millî takımda; hiç kimsenin keyfi de yoktu...

Geçen hafta Bursa’daki kadrolarından çok farklı iki millî takımın mücadelesi vardı Bologna’da!

Sakat ve cezalıların fazlalığı; bazı oyuncularımız için fırsattı!

Ozan Kabak’ın savunmada, Ferdi’nin sağda, Eren’in solda başlaması; bizi çok enerjik hâle getirmişti. Üst üste pozisyonlarla, kornerlerle rakip sahada daha fazla kalmaya başladık.

İtalyanlar, Bursa’daki gibi üstümüze gelemiyorlardı. Bu bir kazançtı!

Kaybetmeye mahkûmsunuz!

Santrforsuz oynamayı biz biraz fazla abarttık!

Montella; İrfan Can, Yunus ve Aral’la İtalya savunmasını kıracağımıza inanmıştı.

Ancak, atılan toplar bu üç oyuncuya ulaşmıyordu. Aral’ın girdiği pozisyonlar ve attığı gol dışında etkili olamadık.
Montella, 70 dakika kurgunun netice alacağını düşünmüştü. Uzun boylu ve ağır savunmanın arasında bizim Yunus’la, Aral’la çözüm planlamıştı. Bunda bir ölçüde başarılı olduk.

İtalyanlarda istemediğiniz kadar santrfor var! Mancini birini sokuyor, birini çıkarıyor!

Hiç kimseyi ikna edemezsiniz!

1) TFF istediği kadar direnmeye devam etsin! Kamuoyu desteği ve güven sıfır!
2) Montella’nın artık kredisi kalmamıştır! Hiçbir mazereti ve bahanesi olamaz!
3) Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan o sempatik millî takım; 4 ayda darmadağın oldu!

Maçın adamı: Yok!

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