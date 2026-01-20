Bu kadro; bu oyunun çok üstüne çıkmalı!

Devre arasında gidenler oldu, kimler gelecek o belli değil! Kamp yapılmış, bitmiş; ligin ikinci yarısı başlamış! Mevcut kadrodan da ayrılacaklar konuşuluyor.

Tribünler, “Serdal Başkan transferler nerede?” diye tempo tutmuştu!

Gidenler hesaba katılmadan 5-6 transfer sözü verilmişti. Bu soğukta tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarının serzenişi haklıydı.

Telaş ve panik vardı!

Beşiktaş’ta dün bir telaş vardı; golü bir an önce bulma düşüncesi iyi oyuna mani oldu. Çok koştular, iyi niyet vardı ama netice yoktu.

Pozisyon buldukları kadar, pozisyon da verdiler.

Kayserispor için puan cetveline bakan çok yanılır. Oyunları ve kadro kaliteleri sıralamadaki yerin çok üstünde.

Beşiktaş’ın ağır stoperleri kalelerinden biraz uzaklaşınca; Kayseri’nin çabuk ve hızlı oyuncuları rakip kaleye iniyorlardı. Ramazan, Cardoso, Mane ile çerçeveyi bulamadılar.

Ön taraf üretken değil!

Orkun’un, önündeki bu dörtlü iş çıkaramazsa; teknik kadro da aynaya bakmalı. “Kadro yetersiz” diyerek, işin içinden sıyrılamazsınız.

ORKUN: Çok gerilere gelip oyunu kurmaya çalıştı, bu enerjisini azalttı. Biraz daha kaleye yakın olsa daha etkili olabilirdi. Uzaktan, sert şutları işe yaramadı.

ABRAHAM: Arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Bencillik yapmadı.

CERNY: Etrafındakiler onu anlamıyor. Yeri çok değişince verimi düşüyor.

RASHİCA: Bu ligin oyuncusu değil.

EL BİLAL TOURE: Çok gol kaçırdı; ama uzatmada attığı gol kendisi dâhil herkesi kurtardı. En azından bu haftalık.

Maçın adamı: El Bilal Toure

