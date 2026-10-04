Hazret-i Mehdi'nin alametleri

Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydanda iken, başkalarını Mehdi sananlar, ne kadar cahildir!

Sual: Zamanımızda bazı kimseler için Mehdi denilmekte veya "Mehdi'yi terbiye için Medine'ye gitti" gibi sözler söylüyorlar, bunların aslı var mıdır?

Cevap: Her asırda kendini Mehdi ilan eden olduğu gibi, memleketimizde de, bazı cahiller, tasavvuf kitaplarından tercüme ederek söyleyen ve yazan kimselere Mehdi diyor. Bunları, kendisi yazıyor sanıyorlar. Hâlbuki birçok hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek: Bu Mehdi'dir, sözünü dinleyiniz! diyecektir.)

(İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne yani, o zaman bilinen memleketlerin çoğuna dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kâfir idi. Mümin olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleymân aleyhimesselâm idi. Kâfir olan ikisi de, Nemrut ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri, yani Mehdi de, malik olacaktır.)

(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adalet ile dolar.)

(Eshâb-ı Kehif, hazret-i Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa aleyhisselâm bunun zamanında gökten inecektir. İsa aleyhisselâm, Deccal ile harb ederken, hazret-i Mehdi, onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında, her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersine olarak, Ramazan-ı şerifin ondördüncü günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır.)

O hâlde, insaf etsinler ki, bu alametler, cahillerin, Mehdi zannettikleri kimselerde var mıdır, yok mudur. Hazret-i Mehdi'nin daha birçok alametlerini, Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Ahmed ibni Hacer-i Mekkî hazretleri Elkav-lülmuhtasar fî alâmâtil-Mehdî ismindeki kitabında, hazret-i Mehdi'nin iki yüze yakın alametini yazmıştır.

Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydanda iken, başkalarını Mehdi sananlar, ne kadar cahildir. Allahü teâlâ, onlara, doğruyu görmek nasip eylesin! Celâleddîn-i Süyûtî'nin, Cüz'ün minel-ehâdis vel-âsâr-il-vâride-ti fî hakk-ıl-Mehdî kitabında da hazret-i Mehdi'nin alametleri bildirilmektedir.

Dolayısı ile Mehdiliklerini ilan edenlerin Mehdi olmadıkları, bütün bu bilgilerden açıkça anlaşılmaktadır.

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