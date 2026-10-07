İbadet eden, egoist değildir

Müslümanlar, Cehennemden kurtulmak, rahata kavuşmak için ibadet etmez. Allahü teâlânın emri olduğu için ibadet yapar.

Sual: "Müslüman, namazı kendini cehennemden kurtarmak için kılar" diyenlere ne cevap vermelidir?

Cevap: İslamiyeti anlamamış olan bazı kimseler; “Müslümanlar, egoist, yani hodbin, kendini düşünür” namaz kılanlara da; “Kendini cehennemden kurtarmak için namaz kılacağına, kalk insanlara hizmet et!” diyorlar.

İslam dininin, egoist dini olmadığını, egoist olmayanların kıymetli olduğunu, Ehl-i sünnet âlimleri kitaplarında açıklamışlardır. Namaz kılmaya gelince, Müslümanlar, cahillerin zannettiği gibi, Cehennemden kurtulmak, rahata kavuşmak için ibadet etmez. Allahü teâlânın emri olduğu, vazife olduğu için ibadet yapar. “Vazife, amir tarafından emredilen şeyi yapmak, men, yasak edileni yapmamaktır.” Amirlerin emirleri birbirine benzemiyorsa, daha üstün olan amirin emri yapılır. Askerlikte bile, birinci vazife, büyük amirin emrini yapmaktır. Kâfirler, gençleri aldatmak için, vazife mukaddestir, önce vazife, sonra namaz, diyor. Evet, vazife onların zannettiklerinden de daha çok mukaddestir. Fakat, birinci vazife, en büyük amirin emrini yapmaktır. En büyük amir, Allahü teâlâdır. O hâlde birinci vazife, namazdır. Hiçbir amir, hiçbir kumandan, hiçbir makam, bu birinci vazifeyi değiştirmemelidir. Katı kalpli, din düşmanı olup namaza mâni olanların yanında çalışmayıp, buradan uzaklaşmalıdır. Bu Müslümana, Cenâb-ı Hak elbette başka yoldan, daha çok rızık verir. İmâm-ı Gazâlî hazretleri Kimyâ-i se'âdet kitabında buyuruyor ki:

“Namaza mâni olan, güçlük çıkaran vazifede bereket olmaz. Namaza elverişli olan vazifelerde bereket vardır.” Yine bu kitapta buyuruluyor ki:

“Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Müslüman demek, Müslümanlara eli ile, dili ile zarar vermeyen kimse demektir.) Her Müslümanın böyle olması lazımdır. Bir hadis-i şerifte de;

(İmanı kâmil, olgun olanınız, ahlakı güzel olanınızdır!) buyuruldu.”

Görülüyor ki, iman bile, ahlak ile, insanlara faydalı olmakla ölçülmektedir. İslâm Ahlâkı kitabında, Müslümanların güzel ahlakı uzun yazılıdır. Namaz kılarken, bütün müminlere selam verilmekte, dua edilmektedir. Namaz kılmayan ise, müminlerin bu hakkını çiğnemektedir. O hâlde, namaz kılmak, bencillik, hodgamlık değil, hayırhahlıktır. Namaz kılmamak ise, zulümdür.

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