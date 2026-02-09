İmamın sesini yükseltmesi hususu

İmamın namaza dururken ve rükünden rükne geçerken ve selam verirken, cemaat işitecek kadar, sesini yükseltmesi sünnettir.

Sual: Cemaatle namaz kılarken imamın, sesini cemaatin duyacağından daha fazla yüksetmesinin mahzuru olur mu?

Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde namazın sünnetlerinde buyuruluyor ki:

İmamın namaza dururken ve rükünden rükne geçerken ve selam verirken, cemaat işitecek kadar, sesini yükseltmesi sünnettir. Daha fazla yükseltmesi mekruhtur. İmam, namaza başlamak için, tekbir getirmeli, cemaate duyurmayı düşünmemelidir. Aksi takdirde namazı sahih olmaz. Cemaatin hepsi, imamı işitmediği zaman, müezzinin de herkese duyuracak kadar, sesini yükseltmesi müstehab olur. Müezzin de namaza başlamayı düşünmeyip, yalnız cemaate duyurmak için bağırırsa, namazı sahih olmadığı gibi, imamı duymayıp, yalnız bu müezzinin sesi ile namaza duranların namazı da sahih olmaz. Çünkü, namazı kılmayan birine uymuş olurlar. Cemaate duyuracak kadardan daha yüksek bağırmak, müezzin için de, mekruhtur. Dört mezheb âlimleri söz birliği ile bildiriyor ki:

“Cemaatin hepsi, imamın sesini duyarken, müezzinin de tekbir getirmesi, mekruhtur ve çirkin bidattir.” Bahr-ül-fetâvâda, Feth-ul-kadîrde ve Miftâh-ul-Cennet ilm-i hâli kenarındaki Üstüvânî risâlesinin sonuna doğru diyor ki:

“Küçük mescitlerde, imamın tekbiri işitilirken, müezzin yüksek sesle tekbir getirirse, namazı bozulur.”

Sual: Sünnete uygun okunan ezanı işiten kimse, bunu dinlemesi ve tekrar etmesi gerekir mi?

Cevap: Sünnete uygun olarak okunan ezanı duyan kimse, cünüp olsa da, cami haricinde, dışarıda Kur’ân-ı kerim okuyor ise de, işittiğini yavaşça söylemesi sünnettir. Başka bir şey söylemez. Selama cevap vermez. Bir iş yapmaz. Ezanı işiten erkeklerin işini bırakıp, cemaate gitmesi vaciptir. Evinde ehli, hanımı ile de cemaat yapabilir. Fakat, camide salih imam varsa camiye gitmek efdaldir.

Sual: Camide cemaatle namaz kılındıktan sonra, camiye gelen kişi ezan ve kamet okur mu?

Cevap: Mahalle camisinde ve cemaati belli kimseler olan her camide, vakit namazı, cemaaat ile kılındıkdan sonra, camiye sonradan gelen ve yalnız olarak namaz kılan kimse, ezan ve ikamet okumaz. Böyle camilerde, vakit namazları, imam mihrabda olarak, cemaat ile kılındıktan sonra, tekrar cemaatler yapılabilir. Sonraki cemaatlerde, imam mihrabda bulunursa yine ezan ve ikamet okunmaz.

