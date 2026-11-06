Kadının yalnız seyahat etmesi

“Kadın, salih cemaat ile sefere gidebilir.” Bu kavil, zaruret hâlinde caiz olur.

Sual: Müslüman bir hanım, yalnız başına dinen sefer mesafesinde olan bir yere gidebilir mi?

Cevap: Bu konuda Berîka ve Hadîka kitaplarında deniyor ki:

“Hür kadının, zevci veya ebedî mahrem akrabasından biri yanında bulunmadan, yalnız veya başka kadınlarla yahut akıl, baliğ ve salih olmayan mahremi ile üç günlük yola gitmesi üç mezhebde haramdır. Şâfii mezhebinde, kadınlar ile mahremsiz olarak, farz olan hacca gidebilir. Bir veya iki erkeğin sefere gitmesi mekruhtur. Üç erkeğin gitmesi mekruh olmaz. Dört erkeğin gitmesi ve içlerinden birini emir, başkan seçmeleri sünnettir.”

Hindiyyede, Tahtâvî, Dürr-ül-muhtâr ve Dürr-ül-müntekâda deniyor ki:

“Kadın, mürâhık olan, yani büluğa yaklaşmış, oniki yaşındaki mahremi ile sefere gidebilir.”

Oniki ve dokuz yaşlarını doldurup da, baliğ olmamış çocuğa 'mürâhık' denir.

Kâdîhânda deniyor ki:

“Kadın, salih cemaat ile sefere gidebilir.” Bu iki kavil, zaruret hâlinde caiz olur.

Sual: Erkek ve kız çocuklarının ergenlik yaşına girmesi ne zamandan itibaren başlar?

Cevap: Bu konuda Mecellenin dokuz yüz seksen altıncı maddesinde deniyor ki:

“Sinn-i büluğun mebdei yani büluğ çağının başlaması, erkekte on iki ve kızda dokuz yaşları doldurmaktır. Müntehâsı yani sonu ise ikisinin de onbeş yaştır. Onbeş yaşını ikmal edince, tamamlayınca bâliğ sayılırlar.”

Sual: Namazda boğazı temizlemek namazı bozar mı?

Cevap: Boğazından, özürsüz, öksürür gibi ses çıkarmak namazı bozar. Kendiliğinden olursa bozmaz. Okumayı kolaylaştırmak için yapılırsa, zararı olmaz.

Sual: Bir şey hakkında kitaplarda bidat veya vacip diye iki hüküm bildirilmiş ise, bu şeyi yapmamak mı gerekir?

Cevap: Bir şeyin vacip veya bidat olmasında şüphe edilse, bu şeyi yapmak iyi olur. Bidat ile sünnet arasında şüphe olsa, yapmamak lazım olur.

Sual: Namazda kaç rekat kıldığını şaşıran kimse nasıl hareket eder?

Cevap: Bir kimse, kaç rekat kıldığını unutsa, bu şaşırması, ilk olarak başına geldi ise, selam verip namazı tekrar kılmalıdır. Şaşırmak âdeti ise, düşünüp, çok zan ettiğine göre kılar. Kuvvetli zan edemezse, az kıldığını kabul ederek tamamlar.

Sual: Namazı kılıp kılmadığında şüphe eden kimse ne yapmalıdır?

Cevap: Namazı kıldığında şühhe eden kimse, vakit çıkmadı ise, tekrar kılar. Çıktı ise kılmaz.

Osman Ünlü'nün önceki yazıları...