Sübhâne rabbike duasını değiştirmek

Sübhâne rabbike makâmı, Sübhâne rabbinâ makamından, edeb, fesahat ilimleri bakımından, kat kat daha yüksektir.

Sual: Sübhâne rabbike duasını, "Sübhâne rabbinâ" diye okumak caiz midir?

Cevap: Sübhâne rabbike demek: “Bütün insanların üstünde, akılların ermediği üstünlüklerin sahibi olan senin gibi bir Peygamberi yaratan, yetiştiren Rabbin, her ayıptan münezzehtir” demektir. Hâlbuki, Sübhâne rabbinâ demek; “Biz günahı çok, asi kulların yaratanı her ayıptan münezzehtir” demektir. Allahü teâlâyı tenzih etmekte, senâ etmekte günahkâr kulları araya sokmanın, ne kadar yersiz olduğu, ilmi ve aklı olan kimse için, meydandadır. O hâlde Sübhâne rabbike makâmı, Sübhâne rabbinâ makamından, edeb, fesahat ilimleri bakımından, kat kat daha yüksektir. Âyet-i kerimede Allahü teâlâ, kendi kendini medih ve senâ ediyor. İnsan, bundan daha iyi senâ yapabilir mi?

Sübhâne rabbike deyince, Peygamber Efendimiz hatırımıza gelir ki, Onun şefaatine sığınarak yapılan sena ve dua, kendimizi hatırlayarak yapılandan, elbette daha layık olur. Bunun içindir ki, her namazda, “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü” diyerek, Onu hatırlamamız emrolundu.

Hülasa, tesbih, senâ ve dua için, bu âyet-i kerimeyi değiştirmek caiz olsaydı, Peygamber Efendimiz “Sübhâne rabbinâ” derdi. Hâlbuki böyle hiç okumamıştır.

Âlimlerin kitaplarından, ilimden haberi olmayıp da, yalnız kulaktan bir şeyler duyan kimseler, “Sübhâne rabbinâ” demekle, duaya kendimizi de katmış oluyoruz diyor. Bu sözleri ile, ilimden hiçbir şeyleri olmadığını anlatıyorlar. Çünkü, Sübhâne kelimesi, fiil değildir. Mefûl-i mutlaktır. Bunun fiili, söyleyene göre, üsebbihu veya nüsebbihudur ki, dinleyen çok ise, fiil kendiliğinden cemi, çoğul olur ve duaya hepsi dâhil olur. Rabbike ile Rabbinânın her ikisi de, buna tesir etmez. Bu ikisi arasındaki fark, tenzîh ve senânın kuvvetine tesir eder.

Dua niyeti ile Kur’ân-ı kerim hiç değiştirilebilir mi? Âlimlerimiz; dua kelimeleri tevkîfîdir, değiştirilemez buyuruyor. Bir gün, Resûl aleyhisselâm, Eshab-ı kiramdan Berâ bin Âzib hazretlerine bir dua öğretti. Berâ hazretleri, duayı tekrar ederken, Nebiyyike yerine, Resûlike okuyunca, Resulullah Efendimiz; (Hayır, Resulike deme, Nebiyyike diyerek oku!) buyurdu. Böylece, değiştirilmesini reddeyledi. Herhangi bir duayı değiştirmek caiz olmayınca, Kur’ân-ı kerimi değiştirmek hiç caiz olur mu?

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