Beş vakit namaz farzdır!

Herkesçe malûm olduğu üzere, şartları taşıyan erkek-kadın bütün Müslümânlara, her gece ve günde, beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Namazın, her gece ve günde, beş vakit farz oluşu, edille-i şer'iyye-i erbaa (4 şer'î delîl) ile sâbit olmuştur. Geçen haftaki 2 makâlemizde, namazın günde beş vakit olduğuna dâir bazı âyet-i kerîmeleri zikrettik. Bu haftaki 2 makâlemizde de, sizlere, namazın günde beş vakit olduğuna dâir bazı hadîs-i şerîfleri arz etmeye çalışacağız inşâallah.

Peygamber Efendimiz (aleyhis-salâtü ves-selâm) buyurmuştur ki:

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imâmlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî]

"İslâm beş şey [temel] üzerine kurulmuştur:

1- Allah’a ve Muhammed aleyhisselâmın O’nun Resûlü olduğuna inanmak. 2- (Her gün beş vakit) namaz kılmak. 3- (Senede bir kerre, mâlının kırkta birini, Müslümân olan fakîrlere) zekât vermek. 4- (Ramazân-ı şerîf ayında her gün) oruç tutmak. 5- (Mekke’ye giderek, ömründe bir kerre) haccetmek." [Buhârî, Müslim, Tirmizi, Nesâî]

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Muâz bin Cebel (radıyallahü anh)’i Yemen’e vazîfeli olarak gönderirken buyurdular ki:

"Kitâb ehli olan bir kavme vazîfeli olarak gittiğin zaman, önce, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmeye davet et. Bunu kabûl ederlerse, Allah’ın, onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabûl ederlerse, Allah’ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakîrlerine verilen bir sadakayı [zekâtı] farz kıldığını söyle." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: Bende söz ve hüküm aslâ değiştirilmez. Bu beş vakit namaz karşılığında, elli vakit namaz sevâbı vardır." [Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî]

"Beş vakit namaz kılanın hâli, evinin önünden akan suda beş defa yıkanan kimse gibidir. Nasıl böyle bir kimse kirden temizlenirse, namaz kılan da küçük günâhlardan öyle temizlenir." [Buhârî, Müslim, İmâm Ahmed, Dârimî, Beyhekî, Taberânî]

"Mirâc gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra beş vakte indirildi." [Buhârî, Müslim, İmâm Ahmed]

"Allahü teâlâ, beş vakit namazı emretti. Güzel abdest alıp, bunları vaktinde kılanı, rükû ve huşûlarını tamâm yapanı affedeceğine söz verdi. Bunları yapmayan için söz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder." [Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn-i Mâce, İmâm Malik, İmâm Ahmed]

"Beş vakit namaz, aradaki günâhlara; Cuma namazı, gelecek Cumaya kadar ve Ramazân orucu da, gelecek Ramazâna kadar yapılan günâhlara keffârettir. (Büyük günâh işlemekten sakınanların küçük günâhlarının affına sebep olur.)" [Müslim, İmâm Ahmed]

"Allahü teâlâ buyurdu ki: “Beş vakit namazı farz kıldım. Şartlarına uyarak, vaktinde kılanı, Cennet’e koyacağıma dâir söz verdim. Kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur.” [Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce]

"Allah’tan korkun, beş vakit namazı kılın, [Ramazân ayında] oruç tutun, mâllarınızın zekâtını, isteyerek verin, âmirlerinize itâat edin; böylece Rabbinizin Cennetine girin." [Tirmizi] [İnşâallah yarın da, bu konumuza devâm edelim.]

