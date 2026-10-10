Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Resûlullahın kahkaha ile güldüğü görülmemiştir!

Vehbi Tülek
Vehbi Tülek vehbi.tulek@tg.com.tr
Kaydet
|

Hazreti Âişe: "Ben, Resûlullahın küçük dili görünecek bir şekilde güldüğünü hiç görmedim."

Hârûn Mervezî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Türkistan’da Merv şehrinde doğdu. 231 (m. 845) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim ve Sünen-i Ebû Dâvûd’da yazılıdır. Bu hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

“Allah indinde en kıymetli ve makbul yerler, bir beldenin mescidleridir. En kötü ve sevimsiz yerler de, o beldenin çarşılarıdır.”

“Bir kimse, Kur’ân-ı kerîmin bir hızbini (beş sahifesini) yahut onun bir cüzünü okumadan uyur da, onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa, kendisine onu gece okumuş gibi sevap yazılır.”

Hazreti Âişe “radıyallahü teâlâ anhâ”, Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve selem” şöyle bildiriyor:

(Ben, Resûlullahın kahkaha ile, küçük dili görünecek bir şekilde güldüğünü hiç görmedim. O, yalnız tebessüm ederdi. Bir bulut veya rüzgâr görünce, bu yüzünden belli olurdu. Kendisine: “Yâ Resûlallah! Bakıyorum, herkes bulutu gördüğü vakit, onda yağmur vardır, ümidi ile ferahlanıyor. Hâlbuki sen görünce, mübârek yüzünüzde hoşnutsuzluk okuyorum” dedim. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz “Ey Âişe! Bunda bir azap bulunmadığına bana kim teminat verebilir? Hakîkaten bir kavim rüzgârla azap olunmuştur. Gerçekten bir kavim azâbı görmüş de: “Bu gördüğünüz bize yağmur yağdıracak bir buluttur” demişlerdi.)

Hazreti Ömer de “radıyallahü teâlâ anh” şöyle anlatıyor: “Resûlullah Efendimiz, bazen bana beyt-ül-maldan (devlet hazinesinden) bir şeyler verir, ben de: 'Yâ Resûlallah! Bunu, benden daha fakirine ver!' derdim. Hattâ bir defa bana, bir mal verdi de 'Onu, benden fakir birine ver!' dedim. Bunun üzerine Resûlullah 'Sen bunu al! Bu kabilden göz dikmediğin ve istemediğin hâlde sana gelen malı da al! Böyle olmayan bir malı ise, canın çekmesin' buyurdular.”

“Şehidler ile yatakları üzerinde vefat edenler, vebadan ölenler için, Allahü teâlânın huzûrunda münâzara ederler. Şehidler derler ki: (Vebadan ölen kardeşlerimiz de bizim gibi öldürüldüler. Onlar da bizim gibidirler.) Yatakları üzerinde vefat edenler ise, derler ki: (Onlar da bizim gibi yatakları üzerinde vefat ettiler. Onun için onlar da bizdendir.) Allahü teâlâ iki grup arasında hükmeder ve şöyle buyurur:

(Şu vebadan vefat edenlerin yaralarına bakınız, eğer şehidlerin yaralarına benzerlerse şehidlerden sayılırlar.) Vebadan vefat edenlerin yaralarına bakıldığında aynen şehidlerin yaralarına benzediğini görürler ve onlardan sayılırlar.”

Vehbi Tülek'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.