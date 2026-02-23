Çocuk eğitiminde ebeveynin rolü

Her ebeveynin ortak hayalidir çocuklarını sağlıklı, mutlu ve başarılı olarak yetiştirmek. Özellikle 0-36 ay arası dönemde yeme içme kadar önemlidir. Çocukların kendine güven duygusunu geliştirebilmesi, güvenli bağlanmanın kurulması, benlik algısının oluşması için anne ve baba ile yapılan etkinlikler çok önemlidir. Çocuk ile birlikte keyif alarak yapılan oyun ve etkinlikler beyin gelişimini olumlu yönde etkiler. Birlikte geçirilen kaliteli zaman çocuğun kendini önemli ve değerli hissetmesini sağlar. Ayrıca çocuğunuza bir konu hakkında fikrini sormak, onunla sohbet etmek, oyun oynamak birlikte eğlenirken öğrenmesine yardımcı olur. Kendisini ifade edebilme yetisini artırır.

Artık her iki ebeveynin de çalışmak durumunda olması gibi şartlar ne kadar yoğun ve yorucu olursa olsun çocuğa ayrılan zamanı ertelememek gerekir. Çocuğunuzla birlikteyken mümkün olduğunca farklı işlerle meşgul olmamalıyız. Göz teması kurmaya önem vermeliyiz. Örneğin; çocuğunuzla birlikte bir saat yan yana oturmak ile 10 dakika onun oyununa dâhil olmanız arasında büyük fark vardır. Ya da bir yandan telefonunuzla ilgiliyken bir yandan da çocuğunuzla oyun oynuyorsanız burada kaliteli bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir.

Şartlı zaman geçirmek ebeveynlerin sık yaptığı hatalı bir davranıştır. Örneğin, seninle yarım saat oynarım, sen de odanı toplarsan diyerek yönlendirmeniz kaliteli bir zaman dilimine girmez. Aynı şekilde birlikte televizyon izlemek de kaliteli geçirilen bir zaman değildir. Çocuğunuzla birlikteyken hem bedenen hem de ruhen yanında olduğunuzu hissettirmeniz bu kavramda çok önemlidir.

Kaliteli zaman geçirirken yapılabileceklere birkaç örneklendirme yaparsak,-sesli kitap okuma ve okuduğunu takip etme-puzzle yapma-lego yapma-resim çizme-Birlikte kek yapma, mutfak etkinliği, ebelemece, kovalamaca, saklambaç vb...

Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişimi Uzmanı

ŞİİR

Mavi deniz

Beni de götür mavi deniz

Aşkların aşk,

Sevda'nın sevda,

Dostlukların olduğu bir ülkeye

Bırakma beni yalnızlığınla.

Arkadan vurulan, aşkın boş laf

Sevginin öldüğü yerde,

Ölüme mahkûm etme mavi deniz

Mavi ile güneşin buluştuğunu

İzleyebileceğim ülkeye,

Dürüstlerin,

Dostların olduğu yere,

Ruhun dinlensin

Ben mest olayım

Tüm güzellikler ortasında

Ölümün bile güzel oldu

Kalpte mutluluklar için

Mavi denize bakarak ölme zamanında.

Lütfü Yarar

TARİHTEN BİR YAPRAK

AHIRKAPI FENERİ: İstanbul Boğazı'nın batı ağzında Marmara’ya bakan büyük deniz feneri. Limandan ayrılıp Marmara’ya doğru dönünce, yüksek ve beyaz yapısı ile hemen görünür. Fener, Sultan Üçüncü Osman tarafından kale burçlarından biri üzerine yaptırılmıştır. Pek çok tamir görerek günümüze kadar gelmiştir.

Ahırkapı Fenerinin yüksekliği 40 metredir. Açık havada, her altı saniyede yanıp sönen ışığı 29 kilometreden görülür. Gece karanlığında gemilerin yollarını bulmalarında, karaya oturmamalarında büyük faydaları vardır. Herhangi bir sebeple arızalandığında, radyo haberleriyle denizcilere, yanmadığı duyurulur. Böylece muhtemel kazaların önüne geçilmiş olur.

Sultan Üçüncü Osman zamanında ticaret için Mısır’a gitmek üzere yola çıkan Hacı Kaptan yönetimindeki gemi, olumsuz hava şartlarından dolayı karaya oturdu. Sultan kurtarma faaliyetlerine bizzat nezaret etti. Sonra da buraya bir fener yapılmasını ferman buyurdu ve kaptan-ı derya Süleyman Paşa’yı bu işe memur etti. 1755 yılında fener yapılmış oldu.

