Kendine düşman olmak

İnsanın çevresini ailesi, iş arkadaşları, komşuları, diğer arkadaş ve akrabaları oluşturmaktadır. Bu kişilerle istesek de istemesek de sürekli iletişim hâlinde oluruz. İyi ya da kötü duygular besler buna göre değişik davranış biçimlerini seçeriz. Genellikle hep karşımızdaki kişiyi gözlemler iyi gitmeyen bazı durumlarda suçu kabahati ne derseniz hep orada ararız. Peki hiç kendimizi kontrol etmek aklımıza geliyor mu? Kendimizi gözden geçiriyor muyuz?

Bu olumsuz davranışlar hangi aşamalardan geçiyor, öncelikle muhatap olduğumuz söz veya davranış ile ilgili karşı atağa geçip az sürede düşünüyor, sonra hislerimiz ortaya çıkıyor. Fizyolojimiz bazı sinyaller veriyor. Nefes alışımız, beden dilimiz harekete geçiyor ve son darbeyi hemen vuruyoruz. Bunu ya acılı sözler ya da davranışlarımız ile karşı tarafa aktarıyoruz.

Gelelim asıl konumuza; iç huzurumuzu sağlamadan denetim altına almadan dış huzurumuz kesinlikle olmaz. İç huzuru bırakıp dış huzuru aramaya çalışmak birilerine şirin gözükmek, kendimizi beğendirme gayreti içinde olmak fayda vermez. Sonuç yıkım olur. Oluyor da. Her nedense bazen ve bazı eşlerin birbirlerine söylemedikleri, yapmadıkları kalmaz ama komşulara, akrabalara şirin gözükme gayreti içinde olurlar. Hatta dışarıda birilerini gördüğümüzde hemen sessizliğe bürünürler. Oysa eşimiz hayatımızı paylaştığımız, evimizin direği, evimizin düzenini sağlayan çok değerli eşimizi çocuklarımızı üzüyoruz da hiç tanımadığımız kişilere şirin gözükme gayreti içine giriyoruz.

Nefsimizin ve duygularımızın esiri olmamalıyız. Hele hele şu aşırı hırs ve bencillikten uzak durmalıyız. Empati yapmayı alışkanlık hâline getirmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde pusulayı şaşırmamız mümkün olmaz.

Nurettin Bozan - Eskişehir

ŞİİR

Dualarla...

Takvîm-i zemânda

Neşemize sükût nüzul eyledi

Tevellüt buyurdukları gündü

On Şubat,

Şimdi sinelerimize firkat çöktü

Hak ve hakikat yoluna

Vakfedilmiş bir ömür

Kelâmında nüfuz,

Nazarında sürur tecellî ederdi

Bir hitabı irşat idi

Kırmadan, incitmeden

Gönüller imar ederdi

Cümle âlemin Abisiydi…

Huzuruna varanların

Kalmazdı gam u kederi

Dillerde dua, gönüllerde iz bıraktı

Tevellüt günü sabitlendi

Cennet yaşında

O’nu sevenler,

Muhabbet ve hasretle

Dualarla yanında…

Songül Zehra Maden- Samsun

***

Enver Abi’me...

Yediden yetmişe herkesin dilinde olan,

Dünyanın öbür ucunda sevdikleri bulunan

Hayırlara vesile olup, iyilikleriyle anılan

Bir Enver Abi’m vardı.

Yüzünden tebessümünü hiç eksik etmeyen

İçi kan ağlasa da yine de gülen,

Peygamber efendimizin ahlakıyla bezenen

Bir Enver Abi’m vardı.

O kadar acıları sineye çekmiş

Kimse incinmesin diye asla dememiş

Rabbinin yarattığı diye, herkesi sevmiş

Bir Enver Abi’m vardı.

Asırlar geçse de bu acı taze kalacak

Sizin yeriniz asla doldurulamayacak

Sizi sevenlerin için için kalpleri yanacak

Sevenler inşallah sevdiğiyle birlikte olacak...

"İnşallah bizler de kavuşanlardan oluruz."

Müberra Önder- Kahramanmaraş

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...