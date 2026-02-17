Dün anlatmaya çalışmıştık insanları gri renklere mahkûm etmeye çalışan zihniyeti... Diyoruz ki o renkli fikir dünyanı, yetenekle bezenmiş zihnini sakın ortaya çıkarma, sistemin çarkı seni koca dişleri ile ezer. Hayallerini, yeteneklerini parlatmaya, göstermeye çalıştığında, düzenin sistemi senin o parlayan fikirlerini törpüler ve köreltir. Çünkü amaçları tek düze insan tipine ulaşmaktır.

"Kimse sivrilmesin, yeteneklerini, renklerini inkişaf ettirmesin.

Biz dünyayı grileştirdik, ekonomik riskimizi sıfırladık. İstediğimiz gibi yönetip istediğimizi bu topluluğa satabiliriz. Bu sisteme aykırı olanlar "grileşen insanlar" tarafından dışlanır. Böylece ekonomik olarak sömürdüğümüz insanın fikir dünyasını da dumura uğrattık. Bir taşla iki kuş. Zaten asıl amacımız buydu. Düşünmeyen üretmeyen, rengini canlı tutmayan, yeteneğini parlatmayan insan güruhu oluşturmak..."

Burada sorun nedir? Grileşmek mi, gri mi? Tabii ki hayır.

Sorun algımızı yönetmeleri, farklı olmak istediğimiz hâlde toplum gri diye sorgulamadan onların peşinden sürüklenmemiz.

Doğru mu, yanlış mı diye düşünmeden popüler kültüre esir olmamız! Moda diye türlü türlü saçma kıyafetleri giyip kendi şahsımızı küçültmemiz. Mühim olan seçimi senin "haktan yana" yapman. Toplumun büyük bir kısmının sorgulamadan peşinden gittiği modalar, akımlar, yaşantılar yerine senin kendini sorgulayıp "hayatını anlamlandırman." Sen kendi renginle güzelsin, fikir dünyanı sen kendin besle, aç güzel bir kitap oku. Dünyana ve ahiretine faydası olan bir işle meşgul olmazsan, o toplumu yöneten koca dişli çark seni de içine alıp yutar...

Neden dünyadasın? Allahü teâlâ seni ne gibi yeteneklerle donattı farkında mısın? Hangi renktesin? Grileşen şu dünyada rengini bulmak zor biliyorum. Bunu yapmak için rengini kaybetmemiş yerler ara. Ormana git, yeşile doysun gözlerin. Denize bak, bayram etsin gönlün. O zaman zihninin sesini duymaya başlarsın.

Amine Kübra Salar

ŞİİR

Olmaz

Ömür geçer bir su gibi

İçenlerden kanan olmaz

Hayat ince bir yol gibi

Gidenlerden dönen olmaz.

Bulut, dağından yücedir,

Rüzgâr varken yel nicedir?

Ölümü gör, kibir nedir?

Kara toprak, gören olmaz...

Kar yağıyor sanma beyaz saçını

Genç ihtiyar herkes bilir suçunu,

Divanda alırlar nefsin öcünü,

Ameli kefende durduran olmaz...

Yavuz Selim Bulut-İnşaat Mühendisi

BİTKİLERİN DİLİ

KURU SOĞAN: Kuru soğan mutfakta temel sebzelerin başında gelir. Yeşil soğan da vardır ama burada dile getirilen kuru soğandır. Kuru soğan yemeklere lezzet katar tat katar, hayat verir...

Kuru soğan mutfakta nerelerde mi kullanılır? Hemen bütün tencere yemeklerinde, hemen bütün et yemeklerinde hemen bütün çorbalarda, hemen bütün sebze yemeklerinde hatta pilavlarda ve makarnalarda soslarda ve harçlarda kebaplarda ve ızgaralarda, balıklarda salatalarda ve piyazlarda, lahmacunlarda ve pidelerde ve daha nice yerlerde yerine göre çiğ olarak yerine göre pişmiş olarak, kavrulmuş olarak, hatta kendisinden yemek yapılıp yahni olarak kullanılır... Afiyet olsun...

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...