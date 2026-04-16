Eksik kalan hayallerin mirası

Benim bağrımda yanan ateş, evladın gülşeni olsun,

Görmediğim her saadet, onun tek meskeni olsun.

Kendi çocukluğunda bir oyuncağa hasret kalan, bir okul gezisine gidemeyen veya hayalindeki mesleğe kavuşamayan her ebeveynin içinde bir ukde uyur. Bu ukde, kişi anne ya da baba olduğunda “Ben yaşamadım, o yaşasın” cümlesiyle yeniden uyanır. Bu niyet, saf bir fedakârlık gibi görünse de içinde ince bir tehlike barındırır.

Çocuğumuza sunduğumuz imkânlar, bazen ona giydirmeye çalıştığımız “kendi hayallerimizden biçilmiş” birer elbiseye dönüşür... Biz piyano çalmasını isteriz çünkü biz hiç nota görmemişizdir, biz doktor olmasını bekleriz çünkü biz o kapıdan dönememişizdir. Oysa her çocuk, kendi hikâyesinin başrolüdür.

Verdiğim her nimet meğer sırtımda bir ağır taşmış,

Gönlünün hırsı yüzünden sabır kâsesi hep taşmış.

Ona her istediğini sunmak, aslında onun hayallerini çalmak olabilir. Çocuğun önüne serilen engelsiz yollar, onun mücadele kaslarını zayıflatır. Kendi eksikliğimizi onun varlığıyla yamamaya çalışmak, ona yapılabilecek en büyük duygusal yüktür.

Bırak ey kalbim bu hırsı, her kuş kendi göğünde uçar,

Kendi kanadıyla ancak hakikat kapısını açar.

Sonuç olarak evlatlarımıza sunacağımız en büyük lütuf; kendi yaşayamadıklarımızı onlara yaşatmak değil, onların kendi hayatlarını, kendi hataları ve başarılarıyla yaşamalarına izin vermektir. Sevgi, bir pranga değil, bir kanat olmalıdır. Kim olursak olalım çocuğumuza vereceğimiz en büyük miras sevgi saygı ve insanlıktır. Bu miras evladınızın en büyük sermayesi olacaktır.

Nebi Telaşe-Milas

ŞİİR

Bizim İbrahim

Bulmak bulmak arayıp bulmak,

Yanmak demektir aşk ateşinde,

Her derdin derdine bir çare olmak,

İbrahim yollarda çare peşinde

Kur farkından dolayı almazsa ilaç

Kurusa gönüller bir dermana aç

İbrahim’e giden olur mu muhtaç?

İbrahim yollarda ilaç peşinde.

İster antibiyotik ister penisilin

İbrahim varken olmazsın elin,

Odur her gönülde dertlere ümit,

İbrahim koşturur ilaç peşinde

Yüreğin bin dertten olsa bin pare,

Lokman da olmazsa derdine çare,

İbrahim’e giden kalmaz biçare

İbrahim her derde deva peşinde

Nedim Karaoğul

SAĞLIK OLSUN

Kontrollü nefes teknikleri bize hangi faydaları sağlar?

Stresi yönetme. Depresyon, uykusuzluk ve anksiyete ile başa çıkma. Fiziksel ve zihinsel detoks yapma. Yavaş metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamayı destekleme.

Sindirim sisteminizi dengeleme ve düzenli çalışmasını sağlama. Fiziksel ve zihinsel enerjinizi yükseltme. Odaklanma yeteneğinizi güçlendirme ve konsantrasyonunuzu artırma. Sıcak basmasına karşı vücudunuzu serinletme. Tiroit ve prostat bezlerinin düzenli çalışmasını sağlama. Açlığı ve susuzluğu sakinleştirme. Cesaretinizi ve öz güveninizi artırma.

Cilde doğal botoks etkisi oluşturma. Akciğer kapasitesini yükseltme gibi olumlu sonuçlar sağlar.

