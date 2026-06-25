Onlara değerli olduklarını hissettirin

Sevgiyle büyüyen bireylerin ruh sağlıkları yerinde olur. Sevgi, saygı, empati ve anlayışın hâkim olduğu bir ailede büyüyen çocuk kendini ve çevresindekileri seven, kendisiyle ve hayatıyla barışık, öz güveni yüksek bir birey olarak yetişir.

Çocuğun davranışlarının ve huyunun temelleri evde atılır. Anne-babası tarafından sevildiğini hisseden çocuk kendini değerli hisseder. Sabah kalktığında birbirine gülümseyen bakışlarıyla, davranışlarıyla, sözleriyle birbirine sevgilerini ifade edebilen anne baba arasında, çocuk kendini huzur, güven ve sevgi ortamında bulacaktır.

Sevgi, sevgi üretir. Aile hayatında, okulunda, çevresinde sevgi gören bireyler sosyal hayatlarında da sevgiye önem verirler.

Sevgili anne babalar, öncelikle çocuğunuzu benimseyin ve her hâliyle onu kabul edin. Onu sevin. Bilelim ki sevmeye ve sevilmeye hepimizin ihtiyacı var. Çocuğunuza iyi bir model olun. Ona ne verirseniz, size aynısını geri verecektir.

"Okula gidince düzelir” kolaycılığına kaçmayın. Hayat okulunun ilk sınıfı ailedir. Eğitim ailede başlar. Çocuklarınıza karşı daima güler yüzlü olun. Onların sevinçlerini paylaşın, acılarına ortak olun. Size bir şey sorduklarında ilgiyle cevap verin.

Çocuklarımız, sahip olduğumuz eşya değildir. Görevimiz, onlarla beraber büyümek, arkadaş olmak, sevmek, kabul etmek; anlamak, desteklemek, beraber oynamak; yol göstermek, geliştirmek, kolaylaştırmak, olumlu izler bırakmak, onları kazanmak, bunları yaparken de olabildiğince ön yargısız olmaktır.

Çocuğunuz için önemlisiniz. Siz de onları önemseyin. Onlara kaliteli zaman ayırın, değerli olduklarını hissettirin. Hayatı birlikte paylaşın. Çocuklarınızın, paranızdan çok sevginize ihtiyaçları var. Size ihtiyaçları var... Sevgiyle kalın…

Seyfettin Karamızrak

ŞİİR

Kâğıtta bir cümle

Bir liman düşüneceğim

Gemiler kalkacak ben kalacağım

Gidenler olacak... Ben gitmeyeceğim.

Çünkü sen...

Sen içimde hiç yanaşmamış bir gemi gibi

Hep açıkta bekleyeceksin...

Bir gün... Vakit tamam olduğunda

Ve takvimler benden yana sustuğunda,

Bir yaprak düşecek avucuna,

İşte o yaprakta bulacaksın beni.

Sonra usulca bir kâğıt çıkaracaksın

Cebinden,

Yılların hatırası eski bir kâğıt...

Ve silik harflerle yazılı bir cümle...

Soğuk rüzgarla birlikte çarpacak yüzüne...

O kâğıdı eline tutuşturduğum gün

Düşecek hatırına...

Acı bir tebessüm bırakacaksın

Dudaklarına...

Ve o kâğıtta bir cümle:

"Hayat 24 saat......"

Hatice Keskin/Zonguldak-Ereğli

SAĞLIK OLSUN

FİBROMİYALJİ: Halk arasında kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması olarak bilinen fibromiyalji sanılanın aksine psikiyatrik bir bozukluk ya da sakat bırakan bir hastalık değildir. Tedavi hastaların şikâyetlerine göre bireyselleştirilmelidir. Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi çok önemlidir. Kronikleşen bel ağrısı aslında kas romatizması (Fibromiyalji) olabilir.

Fibromiyalji temel bulguları yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, hâlsizlik olan ve hayat kalitesini bozan kronik bir durumdur. Halk arasında kas romatizması, yumuşak doku romatizması olarak da bilinir. Ağrı genellikle boyun ve omuz bölgesinden başlayıp yaygın hâle gelir. Ağrı çeşitli bölgelerde (hassas noktalar) belli bir kuvvetle dokunmakla daha fazla hissedilebilir. Ağrı; kemirme, yanma, ezilme şeklinde hissedilebilir. Ağrının hissedilme derecesi kişiden kişiye ve dönemlere göre değişiklik gösterebilir. Hastalarda ağrıya ek olarak yorgunluk, hâlsizlik, uyku bozukluğu, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, ellerde ayaklarda ağrı ve şişlik hissi, sindirim ve boşaltım sistem ile ilgili problemler görülebilir. [www.turkiyehastanesi.com]

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