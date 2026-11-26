Canlı cansız tüm varlıklar bir gaye için yaratılmıştır... Dünyada, her şey bir düzen dahilinde olup tüm varlıklar da mevcut terazi dengeli düzenin sürdürülmesine uygun olarak yer ve rol alır... Bu mükemmel ve devasa düzenin sürdürülmesinde ana etken; varlıkların, yaratılış gayelerine uygun olarak programlanmış olmasıdır...

Her hâlükârda; dağdan ovaya... Taştan toprağa... Ulu çınardan çayır çimene... Filden börtü böceğe... Kartaldan serçe vd. olmak üzere her varlık, ihtiyaçlara hizmet için programlanarak yaratılmıştır...

Evreni yaratılış gayesine göre bir düzen içinde çekip çevirecek zihnî ruhî ve fizyolojik donanımla... Daha mükemmel ve şerefli varlık olarak yaratılan insanın hizmetine sunulması esas alışmıştır...

Yani... Mükemmeli düzenle yaratılıp var edilen her varlık insan için, insanın iradeli sevk ve idaresine verilmiş olmakla; insana da bu mükemmelliği karşılığında büyük sorumluluk verilmiştir...

İnsana bahşedilen bu vicdanî ve ahlaki mesuliyet; yaratılış gayesine uygun hâl ve hareketlerin gereği olarak: İnsanlar başta olmak üzere her varlığın hak ve hukukuna riayet etmek...

Ve dostlar! Böyle olması gereken insanoğlu bizatihi kendi menfurca şuurlu iradesiyle, akla... Vicdani ahlâk ve insanî değerlere aykırı her türlü şirret ve çirkefliği utanmadan, arlanmadan pervasızca icra edebilmektedir...

Bizim nesil başta olmak üzere... Peşimizdekilerden bizlere benzerlerin... Olan bitenlere karşı görmemek için gözünü... Duymamak için de kulağını kapattığı bu hâller... Acı! Hem de çok acı... Ulvi değerlerle donatılarak tavsif edilen insanoğlunun geldiği seviye(!) bu... Maalesef... Saygılarımla...

İrfan Özkaya

ŞİİR

Rüya

Gökyüzünde yıldızlar parlamıyor bu gece,

Düğüne giden kızlar oynamıyor bu gece;

Ateşteki kazanlar kaynamıyor bu gece,

Ruhum bu sessizliğe dayanamıyor bu gece.

Bir anlam veremedim çekirgeler ötmüyor,

Beynimdeki zonklama azalmıyor bitmiyor.

Bedenimdeki sızı azalmıyor bitmiyor,

Acılar misafirim gitmiyorlar bu gece.

Vücuduma iğneler çuvaldızlar batıyor.

Koşuyormuşum gibi kalbim hızlı atıyor.

Çocuklar mışıl mışıl uykusunda yatıyor,

Uyandırmayın sakın uyusunlar bu gece.

Çağırıp etrafıma dostları toplayalım,

Sevenlerim sayısı ne kadar yoklayalım.

Ölüm meleği gelmiş görünce hoplayalım,

Biletim kesiliyor gidiyorum bu gece.

Azrail soru sorar hazır mısın gitmeye,

Öbür tarafa doğru bir seyahat etmeye?

Hadi kalk artık diye başladılar dürtmeye,

Çok derin uykulara dalmışım ben bu gece.

Süleyman'ım uyandım terin suyun içinde

Korkudan titriyorum bir tuhaf biçimdeyim.

Çimdikledim kendimi acaba neredeyim?

Küçücük bir yoklama geçirdim ben bu gece.

Süleyman Usta/Espiye-Giresun

SAĞLIK OLSUN

KATARAKT: Katarakt hangi şikâyetlere yol açar? Katarakt gelişimi kataraktın tipine bağlı olarak yıllar içerisinde veya 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde olabilmektedir. Katarakt genellikle iki gözde gelişmektedir ve yoğunlukları farklı olabilmektedir.

1. Bulanık görme (özellikle uzak mesafe görmede belirgindir) 2. Parlak ışık ve güneşli havalarda gözlerde kamaşma 3. Araba sürüşünde özellikle gece ortaya çıkan zorlanma. 4. Renklerde özellikle mavi renkte, matlaşma. Katarakt tedavisinde tek seçenek cerrahidir. İlaç ile tedavi edilebilen bir hastalık değildir! Hafif kataraktı olanlarda tedavi gereksizdir. Ancak kişinin günlük aktivitelerini bozan görme azalması varsa (araba kullanmak, kitap okumak gibi) ameliyat planlamalıdır. Katarakt cerrahisi nadir durumlar dışında acil değildir.

Çok ilerlemiş katarakt hastalarında ameliyat sırasında daha önemli sorunlar çıkabilmektedir. Bu yüzden kataraktın aşırı olgunlaşmasını beklemek doğru değildir. [www.turkiyehastanesi.com]