Birinci Dünya Savaşı denildiğinde akla ilk olarak Çanakkale gelse de Irak cephesinde İngilizlere karşı kazandığımız bir başka devasa zafer daha vardır: Kût’ül-Amâre.

1915 yılında İngiliz ordusu, petrol bölgelerini ele geçirmek ve Bağdat’a ulaşmak amacıyla Mezopotamya’da ilerleyişe geçti. Ancak bu ilerleyiş, Selman-ı Pak’ta Albay Nurettin Bey’in komutasındaki Osmanlı askerlerinin eşsiz direnişiyle kırıldı. Belini doğrultamayan İngiliz birlikleri, stratejik bir hata yaparak geri çekildi ve Kut kasabasında sıkıştı.

Bu hatayı affetmeyen Osmanlı ordusu, Halil Paşa (Kut) komutasında İngilizleri tam 147 gün boyunca kuşatma altında tuttu. Açlık, hastalık ve başarısız kurtarma girişimlerinin ardından, 29 Nisan 1916’da General Townshend, 5 general ve yaklaşık 13 bin askeriyle birlikte kayıtsız şartsız Osmanlı’ya teslim oldu. Bu olay, İngiliz tarihinin en büyük ve en utanç verici teslimiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kûtül-amâre, sadece askerî bir başarı değil; Türk, Kürt, Arap ve diğer tüm Osmanlı unsurlarının omuz omuza vererek yazdığı bir kardeşlik destanıdır. "Yenilmez" denilen sömürgeci güçlere karşı, kısıtlı imkânlarla kazanılan bu zafer, İstiklal Savaşı'mıza da en büyük moral ve ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Cumhuriyet sonrasında ve Batı tarih yazımında uzun yıllar Çanakkale’nin gölgesinde bırakılarak unutturulmak istenen bu şanlı direniş, bugün yeniden hak ettiği değeri bulmaktadır.

Geçmiş, geleceğe tutulan bir aynadır. Kûtül-amâre ruhu, bizlere zor zamanlarda birlik olmanın ve her şartta vatanı savunmanın önemini hatırlatan en büyük miraslarımızdan biridir.

Bu destanı yazan aziz şehitlerimizi ve kahraman komutanlarımızı rahmetle anıyoruz.

Uğur Utkan

ŞİİR

Sayın

Ne ayaklar vardır uçamazsınız

Ne hayaller ne rüyalar

Hesabını soramazsınız...

Ne zamanlar gösterir

Akrebin yelkovanı geceye

Devirişini

İki işçi saatlerini işler

Zamanını gösteremezsiniz.

İstemem,

Yoktur bir tane daha senden

Çok değil bir kez daha

Duygularımı

Dilinde köreltmek isterim

Talha Yaşar

DUYGU DAMLASI

ACININ MÜREKKEBİ: Umutların beyazlığı, gönlümün karanlığına galebe çalmıyor. Yalnızca gökyüzünün siyahını rahmet damlaları dağıtıyor. Damla damla ıslanan yollar sessizliğe bürünmüş. Gönlüne yas koyana karşı ilahi bir ikramdır gözünde yaş akıtmak. Temenni yerini teselliye bırakmış. Gün ise geceye. Bir tek uykusuzluk devam ediyor. ‘Yâ mukallibel kulûb’ cümlesine gizlenmiş bir şifa umuduyla. İşte yazmak yaşamaktır. Acı çekenin meramına tükettiği mürekkep mutluluğu yazan kalemin mürekkebinden çoktur. Ve acının mürekkebi daha geç kurur. Acı kalıcı iken mutluluk geçici olur. Şimdi hangi mutluluğun hikâyesini okuyup kendimizi bulabiliriz? Oysa çilenin, yorgunluğun ve hâliyle acının hikâyesinde kendimize ait bir paragraf bulabiliriz. Bana yazılmış diyebiliriz ama benim gibi mutlu olmuş diyemeyiz.

Acının mürekkebinden son damlayı da geride bırakmış olarak feraha ve huzura kavuşmak ümidiyle. Gönül aydınlığınız daim olsun. [Necati Bilici-Malatya]