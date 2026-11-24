Çocuklar doğası gereği gelişimleri sürecinde özenme, imrenme, taklit etme duygularıyla büyürler. Bu da çocukların büyümesinde, kişilik oluşumunda, öğrenme süreçlerindeki doğal ve gerekli olan bir parçadır. Çocuklar akranlarını ve ebeveynlerini özellikle dinleyerek değil gözlemleyerek büyürler. Bu bilgi ile birlikte çocuklarımızın bizi gözlemlediği noktalarda hâl, hareket, tavır, konuşmalarımızda biraz daha dikkatli olmalıyız. Ama sadece bununla da kalmıyor, çünkü en kıymetlimiz çocuklarımız sadece bizimle birlikte değiller. Yanlarında olmadığımız zamanlar, okullar, arkadaş ortamlarında onları gözlemleyip kontrol altında tutamıyoruz. Bu da demek oluyor ki çocuklarımızın arkadaş ortamlarını seçmelerinde yardımcı olmalıyız, gittikleri ortamları mutlaka gözlemlemeliyiz. Tabii ki çocuklarımıza güveniyoruz ama tedbiri elimizden bırakmamalıyız. Teknoloji çağında büyüyen çocuklar, her şeyden çok kolay ve fazlasıyla haberdar olabiliyor. Kültürümüze, dinimize, aile yapımıza uygun olmayan karakterleri de evimizin başköşesine taşıyabiliyorlar.

Onların yaptığı ne varsa güzel gelip onlar gibi giyinip onlar gibi konuşup onlar gibi hareket ediyorlar. Bunun önüne biz aileler geçebiliriz. Güven içerisinde büyüyen çocuk kendini ailenin bireyi kabul eder, böylelikle arzu istek ve beklentileri dışarıya yönelik olmaz. Güvensiz ortamda büyüyen çocuk kendini başka ortamlara kabul ettirebilmek için başkalarının sevdiği şeyleri seviyormuş gibi yaparak kabul görünürlük elde etmeye çalışabilir.

Her anne baba kendi ölçüsünde çocuğuna değer verir mutlaka; bu verdiğimiz değer de özellikle karşılıksız olmalı. Bazı danışan çocuklarımızdan duyuyorum "annemin dediğini yapmazsam beni sevmez" "babamdan izin alamam, bunu duyarsa benim çevremi kısıtlar”, “ben o arkadaşlarımı seviyorum onların kötü alışkanlıkları beni ilgilendirmez" gibi...

İşte bu en tehlikeli durumlardan. Bu sebeple çocuklarımızı çok sevelim ki bizden bir şey saklamaya yönelmesinler. Görüp yaşadıkları iyi ya da kötü her şeyi aile fertlerine anlatabilsinler.

Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişim Uzmanı

ŞİİR

Sen öğrettin

-İlk öğretmenim ve Kıymetli Babam Ahmet Özbek'e ithafen-

Susarak konuşmayı,

Sabırla çalışmayı,

Sevapta yarışmayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Düşmanla savaşmayı,

İte dalaşmamayı,

Çalıyı dolaşmayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Büyüğe danışmayı,

Kötüden sıvışmayı,

Nimete kavuşmayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Sevgiyle bakışmayı,

Kırmadan atışmayı,

İyiliğe alışmayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Kabukları kırmayı,

Deryalara dalmayı,

İncileri almayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Her ilimde kaynağı,

Dana ile malağı,

Üç hilalli bayrağı,

Sen öğrettin, sen babam.

Bir bilene sormayı,

Şerri hayra yormayı,

Zamanında durmayı,

Sen öğrettin, sen babam.

Büyükleri sevmeyi,

Küçükleri övmeyi,

Nefsimizi dövmeyi,

Sen öğrettin, sen babam.

Ayhan Özbek-Eğitimci Yazar

BİTKİLERİN DİLİ

KESTANE: Kestane, bir kuru yemiş sayılabilir ama diğerlerine göre oldukça düşük yağ oranına sahiptir. Karbonhidrat ve nişasta bakımından da oldukça zengin bir besindir. Bunun için uzun süreli bir enerji sağlar. Lif içeriği de vardır. Bu sayede sindirim sistemini olumlu yönde destekler yani tokluk hissi verir. Ayrıca kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Bilhassa C vitamini açısından diğer besinlerden yemiş anlamında ayrılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla birlikte potasyum, manganez, bakır, magnezyum ve B grubu vitaminler ki özellikle B6 gibi mineraller ve vitaminler içerdiği için kalp sağlığını desteklemekte vazgeçilmez kuru yemişlerdendir. Kestane kan basıncının düzenlenmesine de katkıda bulunur. Kestane iyi bir antioksidan bitkidir vücudu bu anlamda da korur. Kestane glüten barındırmadığı için Çölyak hastalığında uygun bir tercihtir... Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

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