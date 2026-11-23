İnsan, bazen bir çift sözle teselli bulur, bazen de kimseye anlatamadığı dertlerini içinde büyütür. Herkesin bir imtihanı, her gönlün kendine sakladığı bir sızısı vardır. Kimi derdini insana anlatır, kimi sessizce başını yastığa koyar. Bir de Rabbine yönelenler vardır ki onlar, gönüllerindeki yükü secdeye taşırlar.

Hayat dediğimiz yolculukta nice kapılar çalarız. Birinden yardım, diğerinden anlayış bekleriz. Bazen beklediğimiz cevap gelmez, bazen de en yakınımız bile içimizden geçenleri anlayamaz. İşte tam o vakit insan, kendisini her hâliyle bilen Rabbini hatırlamalıdır. Çünkü insanın sustuğunu da bilen, gözyaşını da gören, kalbinden geçeni de işiten odur.

Namaz, kulun Rabbine açılan kapısıdır. Fakat biz çoğu zaman bu daveti erteleriz. Bir iş daha bitirelim, bir yere daha bakalım, biraz daha oyalanalım derken vakit geçer. Oysa ertelenen yalnızca bir ibadet vakti değildir; belki de gönlümüzü huzura kavuşturacak bir buluşmadır.

Hakikat Kitabevi’nin 'Namâz Kitâbı'nda anlatılan namazın şartlarını ve hükümlerini öğrenmek, bu buluşmayı doğru şekilde yerine getirmek için mühimdir. Zira ibadette samimiyet kadar, ibadetin nasıl yapılacağını bilmek de ehemmiyet taşır. Gönülden gelen bir sevgi, öğrenme gayretiyle ve itina ile güzelleşir.

Bir secde düşünelim. Alnımız yere değerken kalbimizdeki kibir de yere inse, dilimizdeki kırıcı sözler azalsa, gözümüz başkasının kusurundan önce kendi eksiğimizi görse. Namaz, yalnızca seccade üzerinde kalan bir ibadet olmasa; ahlâkımıza, sözümüze, merhametimize de yansısa. İşte o zaman ibadetin hayatımızdaki izlerini daha iyi anlayabiliriz.

Kim bilir, belki de huzur diye aradığımız şey, daha fazlasına sahip olmakta değil, sahip olduklarımızın şükrünü eda etmektedir. Belki gönlümüzün aradığı ferahlık, bitmeyen meşguliyetlerin arasında kaybettiğimiz kulluk şuurunu yeniden kazanmaktadır.

Zeynep Hazal Miliç-Samsun

ŞİİR

Hasretin izleri

Uçsuz bucaksız yollarda kaldı gözüm,

Ruhum ve beden dayanmıyor yok mu bir çözüm?

Sessizliğim konuşuyor kalmadı bir sözüm,

Derdimin dermanı, hayatımın anlamı can özüm.

Hasretini en dibe kadar çektim,

Virane gönlüme vuslat tohumları ektim.

Gözümden sicim gibi yaşlar akıttım,

Her yerde izin var sanma ki unuttum.

Zaman geçmiyor saatler sanki durmuş,

Bu can bu beden yanmış tutuşmuş,

Gözlerim nemli ruhum çok yorulmuş,

İçim avaz avaz ama dilim tutulmuş.

Dönülmez gidişinle gerilmiş bir haldeyim,

Kurtulamıyorum mücadelenin son demindeyim.

Çare lütfet bu ıstıraptan, bir nefes alayım,

Neredesin be nur yüzlüm gel de sevineyim.

Betül Kara-Osmaniye

TARİHTEN BİR YAPRAK

KARLOFÇA ANTLAŞMASI: 1683’te Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı kuşatması ile başlayan ve 1699’a kadar önce üç, sonra dört devletle yapılan savaşlar sonunda Almanya, Lehistan, Venedik ve daha sonra Rusya ile imzalanan barış antlaşmasıdır.

Karlofça’daki görüşmeler ve tartışmalar dört ay devam ederek 36 celse sürdü. Sert ve çetin müzâkereler sonunda, sulh kararını imzalamaya mezun olmayan Rusya hâriç olmak üzere, üç devletle yirmi beşer sene müddetle ayrı ayrı muahede ve Rusya ile de üç esne üzerinde mütareke imzalandı. Barış görüşmelerine ara bulucu olarak katılan İngiliz ve Hollanda hükûmetleri, Osmanlı hükûmetine konferanstan önce antlaşma esaslarını kabataslak ortaya koyan bir protokol imzalatmayı başardılar ve böylece Osmanlı birinci murahhası Rami Mehmet Efendi’nin başarılı diplomatik faaliyetlerine rağmen Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti için ağır bir mağlubiyet oldu. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’ya doğru gelişme hareketi kesinlikle durdurulmuş ve Osmanlı Devleti müdafaa durumuna düşürülmüştür.

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