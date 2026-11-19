Bir kitabı bitirdik. Peki, öğrendiklerimiz hayatımızda neyi değiştirdi? Sayfalar ilerlerken bir davranışımızı düzeltmeye, bir hakkı gözetmeye, bir gönlü incitmekten sakınmaya daha çok dikkat ettik mi?

Okumak, insana öğrenme imkânı verir. Fakat öğrenmek emek ister. Kelimelerin anlamını bilmek, cümleler üzerinde düşünmek, anlaşılmayan yere yeniden dönmek gerekir. Din bilgisi öğrenirken bu dikkat daha büyük bir önem taşır. Doğru öğrenmek için güvenilir eserlerin açıklamalarına başvurmak gerekir. Nitekim öğrenilen bir kelime bile insanda olumlu olumsuz değişikliklere vesile olabilir. Şükür kelimesi bunlardan biridir. Bütün nimetlerin Allahü teâlâdan geldiğine inanmak ve bunu söylemek hamddir. Şükür ise nimetleri İslamiyet’e uygun kullanmaktır. Bu bilgi öğrenildiğinde, insanın elindeki nimetleri nasıl kullandığı sorusu da karşısına çıkar.

Vaktini neye ayırıyor? Elindeki imkânlarla kime faydalı oluyor? Bildiklerini ailesine ve yakınlarına öğretmek için gayret ediyor mu? Bu sebeple bir maddeyi bitirince durup tekrar etmek faydalıdır. Orada ne öğretildiğini kısaca hatırlamaya çalışmak, bilginin hafızaya yerleşmesine yardım eder. Anlamı bilinmeyen kelime öğrenilir.

Her gün yeni bir bilgi öğrenerek ilerlemek mümkündür. Bunun için okumaya zaman ayırmak ve devam etmek gerekir. Okuma, günlük hayatın içinde kendisine düzenli bir yer bulur.

Öğrenilenleri aileye ve yakınlara öğretmek de bu gayretin devamıdır.

Bir kitabın başına otururken bu niyeti hatırlamak gerekir. Okunanları anlamak, tekrar etmek, uygulamak ve yakınlara öğretmek… Her biri ayrı bir gayret ister. Sayfa bittiğinde insan, öğrendiğini kendi hayatında nereye koyacağını da düşünmelidir.

Kitabı kapattıktan sonra hayat devam eder. Mesai, alışveriş, işler, aile ve insanlarla münasebetler bizi bekler. Öğrendiklerimizi uygulayacağımız yer de tam burasıdır.

Bir kitabın son sayfasını kapatmakla okuma biter; öğrendiğinin gereğini yapmakla asıl kazanç başlar.

Hüseyin Demir/İstanbul

ŞİİR

Tebessümün nasibi yağmurlara kaldı

Uğraş beyhude, çıksa da niyet sen isen durmam.

Aşk kervanına, yolundan gayrı koyulmam.

Bir tebessüm, huzurun adıdır.

Layık değil isem,

Beni de yaz yalnızlar kervanına.

Ceketim dahi yok.

Olur da

Üşürsün diye.

Ayrılığın hüzün örtüsüne bürünmüşken,

Kefenin gölgesinden çıktım yeniden.

Bir tek umudu yeşertmek içindi çabam.

Yaralarım dağlandı, ey aşk, söyle neden?

Rüzgârın mahzun nefesiyle

Savruldum sessiz vedalara.

Umut fırtınaya kesildi.

Rahmet düşerse yeniden yaralara.

Sarsın rahmet yaramın acısını,

Bitsin bu keder, bu sancı.

Bulutlar haykırsın rahmetini.

Rahmet nasibinden payıma sen düş.

Murathan Kınalı

SAĞLIK OLSUN

GRİP: Grip, genellikle yıl içerisinde ekim ayından başlayıp mart sonu nisan başına kadar olan dönemde sıkça görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir. Grip birçok kişide hafif seyretmekte ve bu kişiler birkaç gün içerisinde tamamen iyileşmektedir. Bununla birlikte yaşlılarda, erken çocukluk döneminde, gebelerde ve kronik hastalığı olanlar gibi risk gruplarında ağır seyredebilmektedir. Hastalığın en belirgin bulguları; ani başlayan ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ağrıları, hâlsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal. Hastalık belirtileri başlamadan bir gün öncesinden itibaren bulaşma olabilir, beş güne kadar da bu şekilde etrafa yayma riski devam eder. Hasta kişiler hekim önerisi olmadan ilaç kullanmamalıdır. Ayrıca grip olan kişiler bol sıvı almalı, beslenmelerine dikkat etmeli, ellerini sık sık yıkamalı, öksürme ve aksırma sırasında ağızlarını kâğıt mendille, mendil yok ise kolun iç yüzü ile kapatmalı, mümkün ise birkaç gün evde istirahat etmelidir. [www.turkiyehastanesi.com]

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