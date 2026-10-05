1914 Kuşağı'ndan eserler... Hocalar ve öğrencileri sergide buluştu

Türk resim sanatının mihenk taşı olarak görülen “1914 Kuşağı", hocaları ve öğrencileri ile aynı çatı altında buluşuyor.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar”, bir dönemin ruhunu şekillendiren eserleri ve ilham veren hikâyeleri bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergide, yaklaşık 200 tablo yer alıyor.

Sergi, 20. asrın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul’da aldıktan sonra Paris’e resim eğitimine gönderilen ve 1914’te I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla “1914 Kuşağı” olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Fernand Cormon’un “Bekleyiş” eserinin yanı sıra İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”, Feyhaman Duran’ın “Mavi Şalvarlı Kız”, Namık İsmail’in “Harman” ve Hikmet Onat’ın “Peyzaj-Ortaköy” gibi eserleri sergide görülebiliyor.

İş Sanat’ın Arkas Sanat iş birliğiyle hazırladığı “1914 Kuşağı” sergisi, 12 Temmuz 2027’ye kadar açık kalacak.

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