20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı

20’inci yüzyılın hat üstadının vefatından 42 yıl sonra ‘Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi’ açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Diyarbakırlı’ olması hasebiyle organize edilen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hat sanatının 20. yüzyıl sanatkarlarından Hattat Hamit Aytaç’a vefatından 42 yıl sonra vefa gösterilerek ‘Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi’ düzenlendi.

Sanat danışmanı, gazeteci-yazar İbrahim Ethem Gören’in ve tezhip sanatkarı Özlem Gören’in yazı ve tezhip koleksiyonundan 99 eser, Diyarbakırlı sanatseverlerle buluştu.

21 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Ali İhsan Su’nun açılışını yaptığı sergide; silsile halinde dört kuşak boyunca Hattat Hamit Aytaç’ın, talebelerinin ve onların da talebelerinin eserleri yer aldı.

Eserler hüsn-i hat sanatının dünden bugüne aharlı kâğıt üzerindeki serüvenine ışık tuttu.

ÜSTATLAR GEÇİDİ

Hamit Aytaç "İslami kaligrafi" olarak da literatüre geçen hat sanatını, son yüzyılda Diyarbakır’dan İstanbul’a oradan da dünyaya tanıtan isimlerden biri.

70 yıllık sanat hayatında levha üretmenin yanında hüsn-i hattın öğretilmesi, Mushaf kitabeti, sivil ve dini mimari unsurlar için tasarım çalışmalarıyla 20’inci yüzyılın en velut yazı ustalarının başında gösteriliyor.

Ayrıca Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar sergisinde Osmanlı hattatlarından Ömer Faik Efendi’nin, Mehmet Şevki Efendi’nin (zırnık), Ali Haydar Bey’in (naht), İstanbul Kadısı, Galatasaray Sultanisi Müderrisi Mehmed Rıza Bey’in hüsn-i hat levhaları da bulunuyor.

Ayrıca Hamit Aytaç’ın çağdaşları, 19’uncu ve 20’inci yüzyılın yazı ustaları İsmail Hakkı Altunbezer’in, Hezarfen Necmeddin Okyay’ın, Mustafa Halim Özyazıcı’nın, Kemal Batanay’ın, Ali Alparslan’ın ve Emrullah Demirkaya’nın eserleri yer alıyor.

Sergi 21 Mart’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.