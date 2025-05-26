24 savaşta 40 yara alan padişah! Osmanlının ikinci kurucusu unutulmadı

Osmanlı Devleti'nin beşinci padişahı ve ikinci kurucusu sayılan Çelebi Sultan Mehmed, vefat yıl dönümünde Bursa'da dualarla anıldı. Henüz çocukluktan gençliğe yeni geçtiği yıllarda Ankara Savaşı ile tanışan padişah hayatını devleti ayakta tutmaya harcadı. 604 yıl önce 32 yaşında hayatını kaybeden padişahın vücudu girdiği savaşlardan kalan kılıç yaralarıyla doluydu.

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Yeşil Türbe'de bir araya gelen protokol Çelebi Sultan Mehmed'in ruhu için ederken, program sonunda vatandaşlara pilav ikram edildi.

Ziyaretin ardından konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Osmanlı Cihan Devleti'nin beşinci padişahı Çelebi Sultan Mehmed'i 604. vefat yıl dönümünde protokolün katılımıyla dualarla andık. Çelebi Sultan Mehmed, 1386'da Bursa'da doğdu, 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Türbesi Yeşil Türbe'dedir. Osmanlı Cihan Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Yeşil Külliyesi, Çelebi Sultan Mehmed'in semti olarak bilinmekte. Devleti yeniden kurup ayağa kaldırdı"

Kabrinin bulunduğu çinileri ve süslemeleriyle bir sanat şahseri sayılan Yeşil Türbe UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.

SULTAN ÇELEBİ MEHMED KİMDİR?

Sultan Çelebi Mehmed, dedesi Murad-ı Hüdavendigâr'ın şehit düştüğü ve babası Bayezid Han'ın tahta çıktığı 1389'da dünyaya geldi.

Annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'du. Devlet Hatun, Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan geldiği için ona da "Çelebi Mehmed" denildi. Mehmed adı verilen ilk padişahtı.

Bütün şehzadeler gibi devrin âlimlerinin elinde yetişti. Bursa Kadısı Koca Mahmud Çelebi ve Molla Fenari'den fıkıh bilgilerini öğrenen Çelebi Mehmed, eniştesi Emir Sultan'dan da manevi feyz aldı.

Tarihçiler

Pembeye mail beyaz tenli, kara gözlü, kara kaşlı, gür sakallı, şahin bakışlı, açık alınlı, geniş göğüslü ve uzun kollu olup burunları hanedanın değişmez şeklini haizdi. Bedeni sporlarda fevkalâde maharetliydi. Bünyesinin kuvveti ve mütenasipliği dolayısıyla Güreşçi Çelebi unvanı ile anılırdı.

Ankara Savaşı'na katıldığında henüz on dört yaşında bir gençti. Savaşın kaybedilmesi üzerine küçük yaşta büyük problemlerle karşı karşıya kaldı.

Parçalanan devleti uzun mücadelelerden sonra tek elde birleştirdi. Anadolu'da dağılan birliği yeniden sağladı.

Timur'un ihya ettiği Anadolu beyliklerinden bir kısmını ortadan kaldırırken, bir kısmını da tabi duruma getirdi. Bu özelliğinden dolayı kendisine "Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu" denilmiştir.

Azim ve irade sahibi, sözüne sadık, sabırlı, tedbirli ve ağırbaşlı idi. İleri görüşlülüğü sayesinde tehlikeli olabilecek olayları önceden düşünerek hareket ederdi. Planlı ve programlı iş yapar, kararlarını süratle tatbik sahasına koyardı.

"ÇOCUK YAŞIMDA BUNCA BELALAR KİM ÇEKDİM, KİMSE ÇEKMİŞ DEĞİLDİR'

Rumeli'de ise Türk nüfuzunu kuvvetlendirdi. Ömrünün tamamını savaşlarda geçiren bu kahraman hükümdar katıldığı yirmi dört muharebede kırk yara almıştır.

Kendisinden nakledilen şu söz hayat hikâyesini çok güzel ifade etmektedir:

“Çocuk yaşımda bunca belalar kim çekdim, kimse çekmiş değildir”

Ne yazık ki devleti eski haşmetine kavuşturmak için gece gündüz gayretle uğraşan bu Türk hakanı, henüz 32 yaşındayken hayata gözlerini kapadı.

Çelebi Mehmed siyasi başarılarının yanı sıra imar ve kültür faaliyetlerine de büyük önem vermiştir. Bursa, Edirne ve Amasya'da pek çok eser yaptırmıştır. Bursa'da Yeşil Camii adıyla tanınan mabedi, gerek inşaatında kullanılan mermerlerin nadirliği gerekse onu süsleyen oymaların zarafeti itibariyle şehrin başlıca şaheserlerinden biridir. Bu caminin karşısına yüksekçe bir mevkide kendi türbesini yaptırdı. Türbenin karşısına düşen medresesi bugün müze hâline getirilmiştir.

Yeşil Türbe'de düzenlenen anma programına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.