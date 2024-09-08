Afyon'da Selçuklu yapısı Kırık Minare tek başına zamana meydan okuyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Erkmenhisarı köyünün Selçuklu yapısı Kırık Minare, asırlarca ayakta kalmayı başardı.

13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan "Kırık Minare", 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünden günümüze kadar ulaştı.

1801 yılı mayıs ayında çıkan yangında tamamen yok olan Erkmenhisarı köyünde bulunan Akmescit’in ayakta kalan minaresi, tarlaların ortasında ilginç görünümü ile dikkat çekiyor.

Selçuklu eseri minarenin yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilmiş taşların kullanıldığı biliniyor.

Özel bir restorasyondan geçmemesine rağmen minare tek başına ayakta duruyor.

Günümüzde tarlaların ortasında kalan minare yapısı ile görenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.