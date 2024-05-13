Altı asırlık idare Sempozyumda konuşuldu... Osmanlı sisteminin benzeri çok az

“Kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi” adlı sempozyumda altı asırlık Osmanlı idare sistemi konuşuldu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Osmanlının gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sistemi iki gün boyunca ele alındı.

Üsküdar’da Bağlarbaşı Kültür Merkezinde önceki gün ve dün yapılan “Kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi” adlı sempozyuma Prens Abbas Hilmi, Harun Osmanoğlu ve Selahattin Osmanoğlu gibi hanedan mensuplarının yanı sıra Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Beşir Atalay, Dr. Kemal Tekden gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Beşir Atalay “Osmanlıyı Müslüman Türklerin, en olgun medeniyet sistemi olarak görüyorum. Osmanlıyla mukayese edebileceğimiz örnek bile azdır. Bu kadar çoğulcu bir yönetimi hiçbir yerde göremiyoruz. Her kesim kendi dinini, dilini yaşayarak uzun yıllar ayakta kalmıştır” diye konuştu. İHA