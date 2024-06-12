Anadolu kilimlerine aşık olan yabancı koleksiyoncular: Bu kilimlerde farklı bir enerji var

Tarihî kilimler, Tophane-i Amire’deki “Anadolu’nun Renkleri” sergisinde bir araya geldi. Koleksiyoncular kilim sevdalarını anlattı. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen (ICOC) çerçevesinde açılan sergi, yaklaşık bir ay boyunca Tophane-i Amire'de ziyaret edilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın önde gelen halı ve kilim koleksiyoncuları İstanbul’da buluştu. Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (ICOC) çerçevesinde Anadolu’nun zengin dokuma kültürünü yansıtan sergiler açıldı... En eskisi 400 seneden daha önceye uzanan tarihî kilimler ise Tophane-i Amire’deki “Anadolu’nun Renkleri: Özel Koleksiyonlardan Kilimler” adlı sergide bir araya geliyor. Yurt dışından gelip yıllardır Anadolu kilimlerine “gönlünü kaptıran” koleksiyoncuların nesnelerine de sergide yer veriliyor. Koleksiyoncular, kilimlerin eşsiz renklerinin Anadolu’nun çok kültürlülüğünden kaynaklandığını söylüyor.

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Onlardan biri olan Thomas Herr, yaklaşık kırk sene evvel Almanya’dan gelip eğitimcilik yapmaya başladığı Türkiye’de Anadolu kilimlerine âşık olmuş. Herr “Kilimlere olan ilgim Türkiye’ye geldikten sonra başladı. Konya’da başlayan koleksiyonculuk serüvenim zamanla sistematik hâle geldi. O zamanlar cicim kilimlerinin fazla meraklısı yoktu. Ben de onlarla yoluma devam ettim. Anadolu kilimlerinin hem renkleri hem de modelleri beni kendine çekti. Bu iş biraz da hastalık gibi. Başlıyorsunuz ve durmadan devam ediyorsunuz. Anadolu kültürü çok zengin ve değişik gruplar var. Tabii, insanlar renkli olunca kilimler de renkli” diyor.

MODERN TABLOLAR GİBİ

Emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleştiğini söyleyen ABD’li Peter Scholten ise “20 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ama aslında 1980’lerden beri Anadolu kilimlerini topluyorum. Nasıl modern bir tabloyu görüp bayılıyorsanız ben de kilimler içi aynı hisleri yaşıyorum. Daha çok kilimlerin renkleri beni celbediyor. Koleksiyonumdaki kilimleri dolaba koymuyor, mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanıyor. Kilimlerde manevi bir enerji bulunduğundan bahseden Peter Scholten “Kilimlerde çok güçlü ve güzel bir enerji var. Bir kadın elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak yaptığında; en iyi renkler, boyama ve dokuma ile âdeta ruhunu da içine katıyor” diyor.

ARKAİK BİR LİSAN VAR

Serginin küratörü ve kilim koleksiyoncusu Ziya Bozoğlu da “Burada en eskileri 1600’lü yıllara ve belki de daha eskiye uzanan antika kilimler yer alıyor. Her yörenin en iyi kilimlerinin seçmeye çalıştık. Böylece Anadolu’da kullanılan doğal renklerin verdiği efekti göstermek istedik. Bu kilimlerde çok arkaik bir lisan var. Anadolu insanı renk ve sembollerle mesajlar veriyor. Bazı kilimlerde yer alan desenlerin aynılarına da Çatalhöyük’teki 9 bin yıllık mağara duvarlarında görüyoruz. Bu, çok enteresan bir olay. Bu kilimlerdeki renklerin hepsi kök boyalarla yapıldı. Şimdi Anadolu’nun kadim kök boyaları, farklı projelerle yeniden keşfediliyor” ifadelerini kullanıyor.