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Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul'daki Arapça kitap fuarı İslam alemiyle Türkiye'nin ortak noktalarına dikkat çekiyor

İstanbul'daki Arapça kitap fuarı İslam alemiyle Türkiye'nin ortak noktalarına dikkat çekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
İstanbul&#039;daki Arapça kitap fuarı İslam alemiyle Türkiye&#039;nin ortak noktalarına dikkat çekiyor

Kültür - Sanat Haberleri  / AA

İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", farklı coğrafyalardan 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Fuar koordinatörü Sümeyra İnanç, 30 ülkeden 300'e yakın yayınevini misafir ettiklerini belirterek fuarın İslam aleminin ortak noktalarına dikkat çektiğini dile ifade etti.

Bu yıl dokuzuncusu hayata geçirilen fuar, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlendi.

Yurtiçi ve yurt dışından yayınevlerinin eserlerini okurlarla buluşturduğu fuarda, söyleşiler, sergiler ve atölyelerin de aralarında bulunduğu birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Arap dünyasından 300'den fazla yayınevi İstanbul'da buluştu - 1. Resim

Fuar koordinatörü Sümeyra İnanç, 30 ülkeden 300'e yakın yayınevini misafir ettiklerini belirterek, "Talep çok güzel. İnsanların ihtiyaçlarını karşıladığımız bir fuar. Her gün 3-4 konferans gerçekleşiyor. Filistin meselesi ve Arap diasporasının merak ettiği konularla ilgili söyleşiler oluyor." dedi.

Arap dünyasından 300'den fazla yayınevi İstanbul'da buluştu - 2. Resim

"ORTAK NOKTAMIZIN ÇOK FAZLA OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Etkinliğin, Türkiye'de Arapça kitap basan yayınevlerinin bir araya geldiği en büyük fuar olduğunu aktaran İnanç, Türkiye'de yaşayan Arap azınlığın kültürel değerlerinin var olduğunu ve tek bir bakış açısıyla onlara yaklaşmanın doğru olmadığını vurguladı.

"Bu insanlar da sizin, bizim gibi kitaba, kültüre, sanata, yayına ve edebiyata ihtiyaç duyuyor ve üretiyor. Ortak noktamızın çok fazla olduğunu göstermek istiyoruz. Okumak temel bir ihtiyaç. Biz bu ihtiyacı karşılamak için neler yapabiliyoruz bunun üzerine yoğunlaşıp böyle bir fikirle yola çıktık." şeklinde konuştu.

Arap dünyasından 300'den fazla yayınevi İstanbul'da buluştu - 3. Resim

Çocuk ziyaretçilerden Muhammed Dyab Agha da Osmanlı Sultanları kitabını fuardan aldığını ifade ederek, "En sevdiğim sultan, Fatih Sultan Mehmet. O çok güzel bir sultan. Babası da 2. Murat. Onu küçükken de biliyordum" dedi.

Kuran-ı Kerim aldığını aktaran, bir diğer çocuk ziyaretçi Hamza Hamad ise İslam tarihi kitaplarına baktığını dile getirerek, fuarın sürpriz gibi olduğunu söyledi.

Dr. Muhammed El Sahir yarın, "Siyer Okumanın Ümmet İçin Önemi" başlıklı etkinliğe katılacak, 18 Ağustos'ta ise Muhammed El Uvady "Çağımızdaki Vahşet", Muhammed İlhami ise "Tarihin Sayfalarından" programlarında yer alacak.

"Kitap Gelecektir" sloganıyla kapılarını açan fuar, 18 Ağustos'ta sona erecek.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
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