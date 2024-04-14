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Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Arkeofili
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Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Arkeofili

Yayınlanan yeni arkeolojik bir araştırmada, Avrupa'da 2000 yıllık bir dönem boyunca insanların kurban edildiği bir düzineden fazla cinayeti tespit edildi.

Sicence Advances dergisinde yayınlanan çalışmada Güney Fransa’daki Avignon yakınlarındaki Saint-Paul-Trois-Châteaux’da, 20 yıldan fazla bir süre önce keşfedilen eski bir mezar yeniden değerlendirildi.

Mezar, tahılın depolandığı bir siloya veya çukura benziyordu ve yaklaşık 5.500 yıl önce oraya gömülen üç kişinin kalıntılarını barındırıyordu.

Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı - 1. Resim

Çalışmada iskeletlerden ikisinin pozisyonunu yeniden yorumlandı ve kişilerin kasten öldürüldüğünü öne sürüldü.

İnsanlar önce “incaprettamento” adı verilen metotla bağlanıyor sonra da -belki bir ritüel için- hâlâ hayattayken gömülüyor.

Fransa’daki Paul Sabatier Üniversitesi’nde biyolojik antropolog olan kıdemli yazar Eric Crubézy, mezarda pek çok tarım sembolizmi bulunduğunu söylüyor.

Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı - 2. Resim

Crubézy, bunun üzerine inşa edilen ahşap bir yapının gündönümlerinde güneşle aynı hizada olduğunu ve yakınlarda tahıl öğütmek için kullanılan çok sayıda kırık taşın bulunduğunu belirtiyor.

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İnsan kurban etme fikrini araştırmak için uzmanlar, Avrupa çapındaki mezar alanlarındaki daha önceki arkeolojik çalışmaları inceledi. Ekipte Paris Cité Üniversitesi’nden adli patolog ve çalışmanın baş yazarı Bertrand Ludes de var.

Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı - 3. Resim

AVRUPA'NIN PEK ÇOK YERİ CİNAYETLERLE DOLU

Araştırmacılar, MÖ 5.400 ile 3.500 yılları arasına tarihlenen 14 Neolitik bölgede, "incaprettamento" kullanılarak işlenen 20 olası cinayet vakasının delillerini buldular.

Ayrıca Sicilya’daki Addaura Mağarası’nda MÖ 14.000 ile 11.000 yılları arasında yapılmış, incaprettamento yöntemi için bağlanmış iki insan figürünü tasvir eden Mezolitik kaya sanatını anlatan anlatımlar da buldular.

Avrupa’da insanların diri diri gömüldüğü mezarlar ortaya çıktı - 4. Resim

Crubézy, bunun Mezolitik dönemde bir kurban geleneği olarak ortaya çıktığını ve daha sonra Neolitik dönemde tarımla ilgili insan kurban etmek için kullanıldığını söylüyor.

Bir insan kurban etme yöntemi olarak incaprettamento, Çek Cumhuriyeti’nden İspanya’ya kadar çeşitli yerlerdeki uygulamanın kanıtlarıyla Neolitik Avrupa’nın büyük bölümünde yaygın görünüyor. Bunlardan en eskisi, Çek Cumhuriyeti’nde Brno-Bohunice yakınlarında bulunan ve yaklaşık MÖ 5.400’e tarihlenen bir mezardı ve en sonuncusu da Saint-Paul-Trois-Châteaux’daki mezardı. Bu da uygulamanın 2.000 yıldan fazla sürdüğünü düşündürüyor.

Günümüzde bu korkunç incaprettamento cinayet metodu, bazen bunu bir uyarı biçimi olarak kullanan İtalyan mafyası ile irtibatlandırılıyor.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Arkeofili
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