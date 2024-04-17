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Avusturya'da Osmanlı sultanına esas duruş! Sultan Abdülaziz'in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avusturya&#039;da Osmanlı sultanına esas duruş! Sultan Abdülaziz&#039;in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Osmanlı hanedan fotoğrafları paylaşan bir sayfa Sultan Abdülaziz'in pek bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı.

"Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Avusturya Seyahati 30 Temmuz 1867, fotoğraflarda oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi ve yeğeni Şehzade Abdülhamid Efendilerde görünüyor." notuyla paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

Avusturya'da Osmanlı sultanı esas duruş! Sultan Abdülaziz'in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı! - 1. Resim

Fotoğraflarda Sultan Abdülaziz bahçede protokolde oturuyor ve bir gösteri seyrediyor.

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 Avusturya'da Osmanlı sultanı esas duruş! Sultan Abdülaziz'in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı! - 2. Resim

Sultan Abdülaziz 1867’de Paris Sergisi’ne davet üzerine meşhur Avrupa seyahatine çıktı. Bu bir Osmanlı padişahının yabancı topraklara, askeri hedefler olmadan yaptığı ilk seyahat olarak tarihe geçti.

Avusturya'da Osmanlı sultanı esas duruş! Sultan Abdülaziz'in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı! - 3. Resim

Bu seyahatinde Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya, Belçika ve İngiltere’yi ziyaret etti. Hükümdarlarla görüştü. Nişanlar kabul etti. Paylaşılan fotoğraflarda da sultanın ayağa kalkıyor ve karşısında esas duruşa geçenleri dinliyor.

Avusturya'da Osmanlı sultanı esas duruş! Sultan Abdülaziz'in bilinmeyen fotoğrafları paylaşıldı! - 4. Resim

Bu seyahat Avrupa'da müthiş bir sükse yaptı. Sultan hem ciddiyeti hem de sempatikliğiyle alaka topladı. Avrupa amme efkârındaki "aleyhteki Osmanlı imajı"nı yok etti.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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