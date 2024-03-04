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Ayasofya'yı foşur foşur yıkadılar! Fatih'in yadigarı Ramazan için gül suyuyla temizlendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

Fatih Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı.

Ramazan ayı öncesi Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılan temizlik hakkında şöyle konuştu:

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi foşur foşur yıkadılar! Ramazan temizliği gül suyuyla yapıldı - 1. Resim

“Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi foşur foşur yıkadılar! Ramazan temizliği gül suyuyla yapıldı - 3. ResimCami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi foşur foşur yıkadılar! Ramazan temizliği gül suyuyla yapıldı - 2. Resim

Amacımız Ayasofya Camii’yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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