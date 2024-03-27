Artık 3 minareli! Ayasofya minaresinin sökülme işlemi tamamlandı

Bakım ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin​​​​​​​ bir minaresinin sökülme işlemleri tamamlandı. Cami bir müddet 3 minareli olarak görüntülenecek.

Tarihte 3 kez inşa edilen, 15 asırdır ayakta kalmayı başaran Ayasofya Camii'nde bakım çalışmaları devam ediyor.

25 Mart gecesi restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında II. Beyazıt Minaresi'nin sökümüne başlanmıştı. Sökme çalışması tamamlandı. Cami 3 minareli olarak ziyaretçileri ağırlıyor.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ayasofya'da 2. etap restorasyon çalışmaları, 6 Ekim 2023'te başlatıldı.

Restorasyon projesinde yapının dış mekanını oluşturan cephe ve minare gibi alanlarında çalışma yapılacak. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapıldı ve II. Beyazıt Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlandı.

Minare platformu üstüne iskele kuruldu. 23 Şubat tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santim boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verildi. Minarede Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapıldı.

Onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları gerçekleştirilecek. Minaredeki alemin sökülmesinin ardından minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler söküldü.

Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak, altındaki ahşap karkasın tespitleri yapıldı ve durum tespit paftaları hazırlandı. Yapılan tespite göre, 18 metre tek parça seren direği ile onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcut.

TURİSTLERE ÜCRETLİ OLMUŞTU

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlamıştı. QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

Öte yandan tarihi caminin üst katı için yerli ve yabancı turistlerden giriş ücreti olarak 25 euro alınıyor.