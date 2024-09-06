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Bakanlık sinemaya 97 milyon 750 bin lira destek sağladı! İşte o filmler...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakanlık sinemaya 97 milyon 750 bin lira destek sağladı! İşte o filmler...
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağlandı.

Destekle 2024 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5’ini ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, 13'ünü ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, 3’ünü ‘Ortak Yapım’ ve 1'ini de ‘Çekim Sonrası’ türlerindeki projeler oluşturdu.

Bakanlığın desteklediği projeler arasında ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Ölüleri Yakma Cemiyeti’ ile usta yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstleneceği ‘Mavi Kuş’ adlı projesi de yer aldı.

Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 5 projeye destek sağlandı. Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi.

‘İBİ: Uzay Görevi’ ve ‘Ajan Simit’ adlı projeler de toplantıda desteklenen projeler arasında yer aldı.

SİNEMA DESTEKLERİ 2024'DE YÜZDE 95 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığın belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım, yerli film gösterim, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası desteklerine 2023 yılında toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlamıştı.

Bakanlığın sinema sinema sektörüne verdiği destekler 2024 yılında yaklaşık iki kat arttı ve 284 milyon 241 bin liraya ulaştı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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