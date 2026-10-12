Bregovic Sardes’te sahne aldı... Antik şehirde Balkan ezgileri yankılandı

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, Manisa’nın Salihli ilçesindeki bulunan 3.500 yıllık Sardes antik şehrinde sahne aldı.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan antik şehrin Roma devri yapılarından Gimnazyum kompleksi önünde kurulan ve özel ışıklandırmayla hazırlanan sahnede gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Goran Bregovic, bir zamanlar Lidya Krallığı’nın başkenti olan Sardes’te “The Wedding and The Funeral Band” (Düğün ve Cenaze Orkestrası) eşliğinde Balkan ezgilerinden oluşan eserlerini seslendirdi. İki saat süren konserde sahneden dinleyicilere seslenen Bregovic, “Bu akşam sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Müzik dolu, keyifl i bir akşam diliyorum” dedi. Konser, Manisa Büyükşehir Belediyesince şehrin tarihî ve kültürel mirasını tanıtmak maksadıyla düzenlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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