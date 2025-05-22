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Haberler > Kültür - Sanat > Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan yapıldı, 800 senedir ayakta!

Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan yapıldı, 800 senedir ayakta!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan yapıldı, 800 senedir ayakta!
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bulunan Terme ilçesindeki Danişmentliler Dönemi'ne ait 800 yıllık Terme Yeni Camisi restorasyonu devam ediyor. Anadolunun çivisiz cami ve mescitlerinin dikkat bir numunesi olan ahşap yapı ibadete açılacak.

Terme’nin en eski camilerinden biri olarak bilinen ve uzun yıllar bayram ve cuma namazları için kullanılan çivisiz ahşap camii görenleri hayrete düşürüyor. 

Danişmentliler Dönemi'ne ait çivisiz caminin restorasyonu Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Kültürel miras olan cami, tabanı taşlar ile belirli bir yüksekliğe kaldırılmış ahşap unsurların birbirine geçme sütun tekniğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan 800 senedir ayakta! - 1. Resim

TERME YENİ CAMİİ'Nİ EN İYİ ŞEKİLDE GELECEĞE TAŞIMAK

Caminin son durumu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarihimizi koruyor, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Samsun’umuzun Terme ilçesinde yer alan, Danişmentliler Dönemi'ne ait yaklaşık 800 yıllık Terme Yeni Cami’mizde restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kıymetli yapıyı, özgün dokusuna zarar vermeden güçlendiriyor ve restore ediyoruz. Hedefimiz; camimizi hem ibadet hem de kültürel miras açısından en iyi şekilde geleceğe taşımak" dedi.

Restorasyon işleminin yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan 800 senedir ayakta! - 2. Resim

Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan 800 senedir ayakta! - 3. Resim

Bu camiyi görenler hayret ediyor... Tek çivi çakılmadan 800 senedir ayakta! - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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