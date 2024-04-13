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Captain America Brave New World’den ilk görüntüler paylaşıldı! Yeni proje Marvel evrenini sıfırlama hamlesi olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Captain America Brave New World’den ilk görüntüler paylaşıldı! Yeni proje Marvel evrenini sıfırlama hamlesi olacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan Captain America: Brave New World'ün ilk resmi görüntüleri yayınlandı.

Marvel'in Captain America (Kaptan Amerika) karakteri için hazırladığı yeni filme dair görüntüler paylaşıldı. 

Harrison Ford tarafından canlandırılan Thaddeus “Thunderbolt” Ross karakterinin, başrol Sam Wilson'ı (Kaptan - Anthony Mackie) Beyaz Saray’da ağırlaması görülüyor.

Videoda Sam’e teşekkür eden Ross, ondan yeni bir Avengers ekibi kurmasını da istiyor.

Captain America Brave New World’den ilk görüntüler paylaşıldı! Yeni proje Marvel evrenini sıfırlama hamlesi olacak - 1. Resim

MARVEL EVRENİ YENİLENİYOR

İlk görüntülerin yer aldığı video, ABD’de devam eden CinemaCon etkinlikleri kapsamında sadece katılımcılara gösterildi.

Yönetmen koltuğunda Julius Onah’ı gördüğümüz filmin başrolü ve Harrison Ford dışında Liv Tyler, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Danny Ramirez gibi önemli isimler yer alıyor..

Yeni dizi Brave New World (Cesur Yeni Dünya) Aldous Huxley'in aynı isimli romanına gönderme içeriyor.

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Avengers Endgame sonrasında, Disney Plus'ta yayınlanan dizi ve filmleriyle yeni faz dönemini başlatan Marvel yapımları başarısızlıkla sonuçlandı. 

Şirketin film ve dizi hikayelerinde kurgu bütünlüğü sağlayamamasına karşı pek çok yenilik deneniyor.

Yeni Kaptan Amerika Sam rolündeki Mackie "Bu film net bir sıfırlama. Bu evrenin ne olduğu ve ne olacağı fikrini gerçekten yeniden kuruyor" diyor. 

Captain America: Brave New World de 14 Şubat 2025’te seyirciyle buluşacak. Bu tarihe kadar yapılan açıklamalar ve hazırlanan filmlerin ne kadar başarılı olacağı ise büyük bir soru işareti olarak cevaplanmayı bekliyor.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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