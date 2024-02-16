Doğu kara teslim olurken Datça’da Badem Çiçeği Festivali yapılıyor

Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde kış şartları ve karla mücadele devam ederken, Muğla Datça'da badem çiçekleri için festival düzenlendi. Dört gün sürecek ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ bugün başladı.

İsmi bölge ile simgeleşen ve Türkiye’nin ilk Çağla bademinin Mart ayı içinde ürün verdiği Datça ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen festival için Türkiye’nin dört bir yanından Datça’ya turlar düzenleniyor.

Özellikle doğa fotografçılarının büyük ilgi gösterdiği festival boyunca Datça genelindeki Badem ağaçlarında açan çiçekler fotoğraf meraklılarının büyük ilgisini çekiyor.

Datça’da baharın müjdecisi olarak da bilinen badem ağaçlarının çiçek açması nedeniyle düzenlenen festival ile hem Datça bademinin tanıtımı yapılıyor, hem de yaz sezonu öncesi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

YUNANLI GELİN İLGİ ODAĞI

Bu yıl 15-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ için Datça şehir merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Palyaçolar, halk oyunları ekipleri, kültürel dernek üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Kortej yürüyüşünde at üzerinde elinde Türk Bayrağı ile festivale katılan Yunanlı gelin Nikoletta Oikonomou ilgi odağı olan isimlerden birisi oldu.

Festival'de Datça Spor Kulübü Zumba gösterisi, Rodoslu Osman Osmancık konseri, Bodrum ve Fethiye Halk koyuları ekiplerinin gösterisi, coğrafi işaret alan Datça Nurlu Badem tanıtımı, Badem yetiştiriciliği söyleşisi, en hızlı badem kırma yarışması, yemek yarışması, ödül törenleri ve konserler yer alıyor.

18 Şubat Pazar günü festival sona erecek.