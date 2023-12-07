Dört kültürel miras daha UNESCO listelerinde

7 Aralık 2023 07:48 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 07:48

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin dört kültürel mirasının daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine eklenmesiyle bu listelere en çok unsur kaydettiren ikinci ülke olduğunu duyurdu.

Bakan Ersoy, Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükûmetler Arası Komite Toplantısı’nın dünkü oturumunda Türkiye’nin dört kültürel mirasının daha koruma altına alındığını bildirdi.

İKİNCİ ÜLKE OLDUK

Türkiye’nin yaşayan mirasları “Mey/Balaban Zanaatkârlığı ve İcrası”, “İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler”, “Sedef Kakma Sanatı” ile “Tezhip Sanatı”nın listeye alınması kararının hayırlı olmasını dileyen Ersoy “Türkiye aynı zamanda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 30’a ulaşan kültürel değeriyle, en çok unsur kaydettiren ikinci ülke oldu” ifadelerini kullandı.

Toplantının dünkü oturumunda da geleneksel zeytin yetiştiriciliği, söz konusu listeye alınmıştı. Böylece Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 43 kültürel unsurla Çin yer alıyor.