7. Esenler Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 film belli oldu. Bu yıl 460 filmin başvurduğu yarışmada finalistler, ön jüri değerlendirmesinin ardından seçildi.

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Esenler Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen 7. Esenler Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 film açıklandı. Bu yıl 460 filmin başvurduğu yarışmada finalistler, ön jüri değerlendirmesi sonucunda seçildi. 15-19 Ocak 2027 tarihleri arasında “Komşuluk” temasıyla gerçekleştirilecek festival, kısa film gösterimlerinin yanı sıra paneller, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

Esenler Film Festivalinde 10 yapım yarışacak

SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İSİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

460 filmin değerlendirildiği yarışmanın ön jürisinde yönetmen ve yapımcı Bünyamin Duranoğlu, yönetmen Okan Akgün ve akademisyen Merve Yazıcı yer aldı. Finale kalan 10 film ise Beril Tan’ın “Alis”, Alp Kaan Akkaya’nın “Boşluğun Sesi”, Salih Ortaçay’ın “Gece Mesaisi”, Ahmet Duvar’ın “Karayazı”, Ahmed Said Aldemir’in “Kayıt Defteri”, Orhan Dede’nin “Kıvılcım”, Koray Arıgümüş’ün “Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner”, Deniz Cengiz’in “Seçim Günü”, Kaan Atilla Taşkın’ın “Son Dodo” ve Serdal Altun’un “Süpermen Bozkıra Düştü” adlı yapımlar oldu.

400 BİN TL’LİK ÖDÜL DAĞITILACAK

Ön jüri tarafından belirlenen finalistler, festival kapsamında ana jürinin değerlendirmesine sunulacak. Yarışmada “En İyi Film Ödülü”nü kazanan yapım 100 bin TL ile ödüllendirilirken, ikinci filme 80 bin TL, üçüncü filme ise 60 bin TL verilecek. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi 40 bin TL kazanacak. Finale kalan ancak dereceye giremeyen altı filme de 20’şer bin TL gösterim telifi ödenecek. Böylece yarışmada dağıtılacak toplam ödül ve gösterim telifi 400 bin TL’ye ulaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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