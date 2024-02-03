Fas'ta yapılan arkeolojik çalışmada 90 bin yıllık insan ayak izleri bulundu

Dr. Moncef Essedrati liderliğindeki uluslararası bir arkeoloji ekibi, Fas kıyılarında yaptıkları bir araştırma sırasında insanlara ait olduğu düşünülen 90.000 yıllık ayak izleri ortaya çıkardı.

Fransız Güney Bretanya Üniversitesi'nden Prof Dr. Moncef Essedrati liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, Fas'ın Larache kentindeki bir plajda 90.000 yıllık insan ayak izleri keşfetti.

Ayak izlerinin keşfi, Kuzey Afrika ve Güney Akdeniz'de şimdiye kadar kaydedilen en eski insan ayak izleri olarak duyuruldu.

Belirli minerallerin en son ne zaman ısıya veya güneş ışığına maruz kaldığını belirleyen son teknoloji bir yöntem olan optik olarak uyarılmış lüminesans tarihleme yöntemini kullanan araştırma ekibi, modern insanların 90.000 yıl önce bu sahilde yürüdüğünü keşfetti.

Prof. Dr. Essedrati Live Science'a şunları söyledi: "Gelgitler arasında ekibime kuzeye gidip başka bir sahili keşfetmemiz gerektiğini söyledim. İlk izi bulduğumuzda çok şaşırdık. İlk başta bunun bir ayak izi olduğuna ikna olmadık ama sonra daha fazla iz bulduk."

2022 yılında, Nature dergisinde yeni yayınlanan bir makalede açıklanan ayak izleri keşfedildi. Toplam 85 adet olan bu ayak izleri çeşitli yaş gruplarından insanlara aitti ve iki yamaç boyunca bulunmuştu.

Aynı bölgede farklı mağaraların da keşfedilmesiyle ekip, insanların kıyıda neden var olduğunu açıklamak için daha fazla analiz yapmayı hedefliyor.