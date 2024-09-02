Fatih devri yadigarının mihrabı içler acısı! Yeni Bezzaz Camii'nin hali Bursa'ya yakışmadı

Zaman içerisinde duvarları dökülmeye başlayan Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı tamir bekliyor. En son 50 yıl önce tamir edilen cami hakkında cemaat bu görüntünün tarihi şehir Bursa'ya yakışmadığını ifade ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tuzpazarı Mahallesi'ndeki Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı yıllardır tamir bekliyor.

Camiye gelen cemaat ecdat yadigarı eserdeki kötü görüntüden rahatsız olduklarını, tarihi mihrabın hak ettiği değere kavuşması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zaman kaybetmeden gerekli bakım ve restorasyonu yapması gerektiğini dile getirdi.

Halk arasında camiyi Bezzazzade Ahmet adlı bir kişinin yaptırdığını hatırlatan eski belediye meclis üyesi Cemil Aydın şu bilgileri verdi:

"1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan Reyhan Mahallesi’ndeki Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı yıllardır tamir bekliyor.

Cami cemaatinin ve hayırsever vatandaşların kendi imkanlarıyla onarımına da tarihi eser vasfından dolayı fırsat tanınmazken Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün zaman kaybetmeden gerekli olan çalışma, onarım ve revizyonu yapması aciliyet arz ediyor.

Camiye gelen vatandaşlar kötü görüntüden rahatsız olduklarını ve tarihi mihrabın hak ettiği değere kavuşmasını bir an önce arzuladıklarını ifade ederken yetkili kişi ve kurumu gereğini yapmaya davet ediyorlar"

EN SON 1963 YILINDA TAMİR EDİLDİ

Caminin durumu hakkında şu bilgiler biliniyor:

Camide ibadete ayrılan kare planlı bölümün iç ölçüleri 7,50 x 7,55 metre olup üst kısmı kubbe ile örtülü olan caminin son cemaate ayrılan kısmının üzeri tonozla örtülü.

Caminin kuzeybatısında bulunan minareye son cemaat yerinden çıkılıyor. Kaidesi sekizgen olup, silindirik tuğlalarla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanıyor.

Tarihi camiyi diğer camilerden ayıran bir başka özelliği ise mescidin ortadaki giriş gözünün basık kemerli oluşu.

Duvarları moloz taşıyla, kalkan duvarı ise taş ve tuğla ile örülü olan cami 1855 yılındaki depremde büyük hasar görürken, yıkılan kubbesinin yerine ise kırma çatı yapıldı. 1963 yılında yapılan restorasyonla Bezzaz Camii yeniden kubbesine kavuştu.