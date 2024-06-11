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Festival öncesi tarihi surlardaki fayans kirliliği gündeme geldi! Trabzon İl Koordinasyon Kurulu konuyu tartıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Festival öncesi tarihi surlardaki fayans kirliliği gündeme geldi! Trabzon İl Koordinasyon Kurulu konuyu tartıştı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon Kültür Yolu Festivali öncesinde Trabzon Kalesi’nin tarihi surlarındaki 'Fayans' kirliliğinin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Kaya, “Tarihi surlarda seramikler, fayanslar, boyalı badanalı duvarlar var. Bunlar çok kötü bir görüntüye neden oluyor. Şehrimize yakışmıyor” dedi.

Pazarkapı Mahallesi’nde Kadınlar Pazarı’nın yapımı sırasında esnafın mağdur olmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan geçici prefabrik yapılar, pazarın hizmete alınması ile yıkıldı.

Geçici yapıların yıkılması ile ortaya çıkan alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeşil alana çevrilirken, surlardaki çirkin görüntüye ise müdahale edilemedi. Surlara yaptığı eklentiler nedeniyle oluşan çirkin görüntünün temizlenmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmak istediği çalışma Anıtlar Kuruluna takıldı.

Festival öncesi tarihi surlardaki fayans kirliliği gündeme geldi! Trabzon İl Koordinasyon Kurulu konuyu tartıştı - 2. Resim

Anıtlar Kurulu’nun ileride burada restorasyon çalışması yapılacağını ifade ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesine şimdilik izin vermediği kaydedildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik binasında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali Koordinasyon Kurulu toplantısında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binalardan kalan tarihi surlardaki fayans kalıntılarını gündeme getirdi.

Toplantıda, Trabzon’da 22-30 Haziran tarihleri arasında 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Trabzon Kültür Yolu Festivali’nin kapsamı, alınacak güvenlik tedbirleri ve festival programı hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Tarih Müzesi, Basın Tarihi Müzesi’nin festival kapsamında, gezilecek noktalar arasında tanıtılacağı bilgisine yer verildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi’nin de bu noktalara eklenmesi talebinde bulundu.

Festival öncesi tarihi surlardaki fayans kirliliği gündeme geldi! Trabzon İl Koordinasyon Kurulu konuyu tartıştı - 3. Resim

Trabzon Kültür Yolu Festivali Koordinasyon Kurulu toplantısında söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kahramanmaraş Caddesi kısmına denk gelen tarihi surların üzerindeki seramiklerin kötü bir görüntüye neden olduğunu belirtti.

Festival öncesi tarihi surlardaki fayans kirliliği gündeme geldi! Trabzon İl Koordinasyon Kurulu konuyu tartıştı - 1. Resim

Festival öncesinde buradaki kötü görüntünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Kaya, “Trabzon’umuzu, Ortahisar Belediyemizin ve Kadınlar Pazarımızın karşısındaki o tarihi surlardaki kötü görüntüden bir an önce kurtarmamız gerektiğine inanıyorum. Tarihi surlarda seramikler, fayanslar, boyalı badanalı duvarlar var bunlar çok kötü bir görüntüye neden oluyor. Misafirlerimiz gelecek şehrimize yakışmıyor. İnisiyatif alıp o görüntüyü ortadan kaldırmak istiyorum fakat tarihi olması hasebiyle kuralları var. Bu konuda hızlı bir çözüm üretmemiz lazım diye düşünüyorum. Bundan hızlıca nasıl kurtulabileceğimizi konuşalım istiyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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