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Haberler > Kültür - Sanat > Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı

Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinelerinin 409’a yakın replikası, Ankara'da açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milattan önce 1323 ile 1341 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinesinin replikaları yapıldı.

Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı - 1. Resim

“Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” adlı sergiyle Ankara’da bir alışveriş merkezinde  vatandaşların beğenisine sunuldu.

Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı - 2. Resim

409’a yakın replika ürünün yer aldığı sergide; Tutankhamun’a ait savaş arabaları, divan, altın taht, inek kafalı divan, merhem vazosu, altın parmaklar ve sandaletlerin bulunuyor.

Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı - 3. Resim

Tutankhamun’un çizimleri de sergileniyor. Serginin Türkiye organizatörü Tufan Zaman, “Bizler 3 bin 300 yıl önceki bir çocuk firavunun hikayesini sanal ortamda birleştirip canlandırmaya çalıştık. Burada yaklaşık 409’a yakın bir eser bulunuyor. Bu eserlerin tamamı, Kral Tutankhamun’un mezarında 1922 yılında keşfedilen eserlerin birebir replikaları” diyor. Eserler 1 Haziran'a kadar kadar sergilenecek.

Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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