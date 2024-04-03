Firavunun hazineleri Ankara’da! Replikası yapılan Tutankhamun’un eserleri ziyarete açıldı

Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinelerinin 409’a yakın replikası, Ankara'da açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milattan önce 1323 ile 1341 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Mısır Firavunu Tutankhamun’un hazinesinin replikaları yapıldı.

“Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” adlı sergiyle Ankara’da bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

409’a yakın replika ürünün yer aldığı sergide; Tutankhamun’a ait savaş arabaları, divan, altın taht, inek kafalı divan, merhem vazosu, altın parmaklar ve sandaletlerin bulunuyor.

Tutankhamun’un çizimleri de sergileniyor. Serginin Türkiye organizatörü Tufan Zaman, “Bizler 3 bin 300 yıl önceki bir çocuk firavunun hikayesini sanal ortamda birleştirip canlandırmaya çalıştık. Burada yaklaşık 409’a yakın bir eser bulunuyor. Bu eserlerin tamamı, Kral Tutankhamun’un mezarında 1922 yılında keşfedilen eserlerin birebir replikaları” diyor. Eserler 1 Haziran'a kadar kadar sergilenecek.