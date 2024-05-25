Galata Kulesi açıldı! İşte tarihi yapının yeni hali

1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde ziyarete kapatılan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi. Yeni açılan kuleye bir süreliğine saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı.

Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.