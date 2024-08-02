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Gazze’deki manastır tehlike altında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazze’deki manastır tehlike altında

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UNESCO, Gazze’deki Saint Hilarion Manastırı’nı “Tehlike Altındaki Dünya Mirası” listesine ekledi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İsrail’in kanlı bir savaş yürüttüğü Gazze’deki farklı dinlere ait kültür varlıkları ve tarihî eserler de tehlike altında. UNESCO, geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana devam eden savaş sebebiyle Gazze’deki Saint Hilarion Manastırı’nı “Tehlike Altındaki Dünya Mirası” listesine ekledi.

Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesinde alınan karar, yaklaşık 1.700 senelik Hristiyan manastırının durumunu gözler önüne serdi. Mabet, UNESCO’nun geçici miras listesinde yer almasına rağmen, savaş sebebiyle acil kayıt prosedürü kullanılarak listeye alındı. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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