Haftanın sanat ajandası | Bergama Tiyatro Festivali

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Beyoğlu’nun sanat duraklarından biri olan Atlas 1948, bu ay yoğun film bir program ile sanatseverlerle buluşuyor. Miyazaki’nin animasyon filmi “Yürüyen Şato” da 17, 23, 25 ve 31 Ağustos tarihlerinde Atlas’ta gösterilecek.

>>Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi çocuk atölyelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çocuklar, 8 ve 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak “Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları” faaliyetinde önce sergi gezip sonra İstanbul hatıralarını kartpostallara işleyecek.

>>Bergama Tiyatro Festivali bu sene 9-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

>> Türkiye’nin yazlık tatil beldelerinde gerçekleştirilen Türk Telekom Prime açık hava sineması gösterimleri bu yıl 8 Ağustos’ta 14 farklı noktada başlıyor.

>>Rock müziğin efsanelerinden sayılan Apocalyptica, 18 ve 19 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde olacak.

>>Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması için başvurular 15 Kasım’a kadar devam ediyor. Yarışmanın bu yılki teması ise “İklim Göçü” olarak tespit edildi.