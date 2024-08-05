Türk-İslam sanatları görücüde! Yeditepe Bienali üçüncü defa düzenlenecek

III. Yeditepe Bienali, 30 Kasım’da İstanbul’da kapılarını açıp iki ay boyunca Türk İslam sanatlarını, gündeme taşıyacak. Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan “Klasik sanatlara alakanın önemli bir yere ulaştığını görüyoruz. Bunu, dünyanın her tarafındaki insanların görmek için can atacağı bir sanat ortamına taşımalıyız” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türk İslam sanatlarını merkezine alarak 2018’de dünyada bir ilke imza atan Yeditepe Bienali, tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor… Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Fatih Belediyesinin iş birliğinde üçüncü defa düzenlenecek olan III. Yeditepe Bienali, 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul’un tarihî Suriçi bölgesindeki mekânlarda gerçekleştirilecek bienalde, sergilerin yanında iki ay boyunca seminerler, paneller, atölye çalışmaları ve anma programları düzenlenecek.

Bu sene “Gölge Varsa Işık da Var” temasıyla yapılacak bienalde, özellikle ışığın, gölgenin ve bunlara bağlı olarak üçüncü boyutun geleneksel Türk İslam sanatlarındaki yerinin gündeme gelmesi planlanıyor ve ciddi tartışmalar bizi bekliyor. Yeditepe Bienali hakkında gazetemizin sorularını cevaplayan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan “Yeditepe Bienali, sahasında yapılmış ilk bienal olduğu için içerisinde birçok yeniliği barındırıyor. Geride kalan bienallerden edindiğimiz tecrübelerle yeni şeyler ortaya koyuyoruz. Bu sene yapacağımız III. Yeditepe Bienali de yine böyle olacak” diyor.

Türkiye topraklarındaki medeniyet birikimini dünyaya tanıtmak için klasik sanatlarla ilgili bir bienal yaptıklarını söyleyen Demirkan “Yeditepe Bienali, bu coğrafyaya ait kültürün dünya çapındaki görünürlüğünü artırmak maksadıyla ortaya çıktı. Klasik sanatlara alakanın günümüzde önemli bir yere ulaştığını görüyoruz. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Çünkü mana derinliği çok yüksek sanatlara ve yüce bir kültür birimine sahibiz. Bunu, dünyanın her tarafındaki insanların görmek için can atacağı bir sanat ortamına taşımalıyız” diye konuşuyor.

İSTANBUL SANATIN DA PAYİTAHTI

Bienalin düzenlendiği İstanbul’un Fatih semtinin Türk İslam sanatları için asırlardır âdeta bir “payitaht” olduğunu kaydeden Demirkan sözlerine şöyle devam ediyor: Medeniyetin zirveye ulaştığı yerdir İstanbul. Yeditepe, bu noktada önemli bir konumda. Bütün klasik sanatlar burada toplanmış. Dolayısıyla İstanbul, sanatın da payitahtı oluyor. Burada sanatlarımız eskiden olduğu gibi gösterisine devam etsin. Biz de bu yüzden burada Yeditepe Bienali’ni düzenliyoruz.

SANATTA ÖTEKİLEŞTİRME VAR

Bienal danışmanı sanatçı İsmail Hakkı Gurbetçi ise Türkiye’de sanatla alakalı bir kamplaşma olduğunu vurgulayarak “Türkiye sanat alanında birbirinden istifade etmeyerek bir ötekileştirme yapıldığında şahit oluyoruz. Bunun da kırılmasını bekliyoruz. Klasik sanatlarla uğraşan bazı sanatçıların da bir düşünceyi ortaya koymayla alakalı refleksleri zayıf. Bir hat sanatçısı ‘Ben yazar geçerim’, bir tezhip sanatçısı ise ‘Ben bezer geçerim’ diyebiliyor. Ancak genç sanatçılar artık böyle düşünmüyorlar. Bunun da en doğru şekilde yapılması için en münbit, en güzel ortamı sağlama gayretidir bienal…” ifadelerini kullanıyor.



Yeditepe Bienali 2022’de tarihî mekânlarda açılan sıra dışı ve aykırı sergilere ev sahipliği yapmıştı.

SURİÇİ'NDEKİ TARİHİ MEKANLAR SANATLARLA BULUŞACAK

Yeditepe Bienali’nin “Gölge Varsa Işık Vardır” temasına da temas eden Muhammed Emin Demirkan “Gölge ve ışık fiziki olarak bizim sanatlarımızda önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında meşakkat olarak da anlamlandırabileceğimiz gölgenin yanında bir ışığın, bir nurun olduğunu ve bunun insanların feraha erdireceğine vurgu yapıyoruz. Bu temadan birçok mana çıkıyor ve sanatçılara ilham veriyor. Bütün dünyadan sanatçılar bu tema çerçevesinde bizlere projelerini ulaştırdılar. Şu ana kadar genelde birden fazla sanatçının yer aldığı yaklaşık 300 proje bize ulaştı. Bu projeler değerlendirecek ve seçilenler bienalde yer alacak. İstanbul’un yedi tepesideki farklı ve sürpriz lokasyonlarda bienal sergilerimiz yer alacak. Mesela Nuruosmaniye Camii ve Yedikule Hisarı bunlar arasında yer alıyor. Güzel şeyler bizi bekliyor” diye konuştu.