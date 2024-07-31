Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası | Gezici Film Festivali

Haftanın sanat ajandası | Gezici Film Festivali

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haftanın sanat ajandası | Gezici Film Festivali

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İBB tarafından 8 Eylül’e kadar İstanbul’un farklı noktalarında düzenlenen Gezici Film Festivali’nde atölyeler ve çocuklar için film gösterimleri yapılacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi, ağustos ayında 3-12 yaş aralığındaki çocukları, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyor.

Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşen“TV+ ile Açık Havada Sinema” serisinde 6 Ağustos akşamı “Teacher’s Lounge” filmi gösterilecek.

Mert Demir, “DenizBank Açık Hava Etkinlikleri” çerçevesinde 10 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Afrodisias'dan Zeus başı çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afrodisias'dan Zeus başı çıktı - Kültür - SanatAfrodisias'dan Zeus başı çıktıOlimpiyatlardaki LGBT şovuna tepki! Katerine af diledi ama dava yolda - Kültür - SanatKaterine af diledi ama dava yoldaOlimpiyatlarda sanat da yarışıyordu! 36 sene boyunca sanatçılara madalyalar takıldı - Kültür - SanatEski olimpiyat oyunlarında sanata da madalya vardıHaftanın kitapları | İtalyan topraklarında cinayet muamması - Kültür - SanatHaftanın kitapları | İtalyan topraklarında cinayet muammasıEdebiyatın hayat karartan mektupları! Kimi canından oldu, kimi büyük hatalar yaptı - Kültür - SanatEdebiyatın hayat karartan mektuplarıDünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede - Kültür - SanatDünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede
Sonraki Haber Yükleniyor...