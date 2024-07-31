Haftanın sanat ajandası | Gezici Film Festivali

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İBB tarafından 8 Eylül’e kadar İstanbul’un farklı noktalarında düzenlenen Gezici Film Festivali’nde atölyeler ve çocuklar için film gösterimleri yapılacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi, ağustos ayında 3-12 yaş aralığındaki çocukları, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyor.

Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşen“TV+ ile Açık Havada Sinema” serisinde 6 Ağustos akşamı “Teacher’s Lounge” filmi gösterilecek.

Mert Demir, “DenizBank Açık Hava Etkinlikleri” çerçevesinde 10 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşacak.