Haftanın sanat ajandası | “Zamansız Meraklar”

İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; sergiler, canlı performanslar, tiyatro oyunları, konferanslar ve dahası...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Trump Art Gallery, ağustos ayı boyunca sanatçı Oktay Tarhan’ın “Yapay Çevre” adlı sergisine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Modern’in, güncel teknolojiler ve dijital kültürün etkilerini merkeze alan “Zamansız Meraklar” adlı sergisi, 11 Ağustos’a kadar görülebilecek.

Bodrum’daki Touch Sanat, usta ressam Ahmet Yeşil’in “İz/ler Üzerine” adlı sergisinde, sanatçının “iz/ler” kavramı eksenindeki çalışmalarını bir araya getiriyor.

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesinde ay boyunca farklı sanat ve bilim atölyeleri yapılıyor. 3 Ağustos Cumartesi günü ise 8-12 yaş çocuklar için yelken seyri faaliyeti gerçekleştirilecek.